Sigue la polémica en el Bailando 2023 (América) tras la renuncia de Zaira Nara. Todo comenzó el miércoles cuando la ex Gran Hermano, Constanza ‘Coti’ Romero, reveló al aire que Charlotte Caniggia le pidió que dijera que Zaira y Wanda Nara se posicionaron en el medio a costa de una conducta de índole sexual. Esto desató la furia de la modelo quien, a través de un fuerte descargo en las redes sociales, renunció al streaming del programa. Parlamente, el viernes, Marcelo Tinelli volvió a referirse al tema y cargó duramente contra ella. Además, dejó en claro que le “desagrada profundamente” la forma en la que actuó.

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”, expresó Zaira Nara el jueves al medio día a través de su cuenta de X (nuevo nombre de Twitter).

El fuerte descargo de Zaira Nara (Foto: X @zairana)

Esa misma noche Marcelo Tinelli habló en el programa y se refirió a lo sucedido. “¿De verdad que un chiste como ese lleva a esto? Me parece hasta increíble que Zaira, que es una mina inteligente y absolutamente sensible, pueda tomar en serio eso que se dijo ayer acá. No puedo creerlo”, expresó el conductor y agregó: “No puedo creer que eso sea en serio. Calculo que por ahí no durmió bien”.

Pero, aparentemente, no quedó del todo conforme con su argumentación porque en la versión del Bailando 2023 que se emitió el viernes vía streaming, volvió a reparar en el tema. “Por culpa de Coti renunció Zaira Nara”, dijo a modo introductorio. Al escucharlo, la ex Gran Hermano se atajó desde su lugar en la cabina: “¿Por qué siempre me culpan de todo?”.

Tinelli dijo que no llegó a hablar con la modelo, por lo que se acercó a Federico Hoppe para buscar la palabra de la producción sobre lo ocurrido. “Es real. Obviamente, no quisiéramos que esto sea así, queremos que pueda volver”, le respondió el productor.

“¡Qué raro que alguien renuncie con la confianza que tiene con nosotros! Lo digo muy en serio. Yo siento que muchas veces acá se dice cada cosa. Vamos a darle la derecha a Zaira, a quien quiero muchísimo. Me sorprende y me desagrada profundamente que haga esto”, expresó Marcelo, dejando en claro su malestar ante la actitud de Nara.

Si bien entendió que los dichos de Romero-- quien ofició de “vocera” de Caniggia- pudieron haberla molestado mucho, cuestionó por qué no lo hablaron y aclararon en lugar de hacer pública la renuncia en las redes sociales, sin una previa conversación.

Hoppe, en tanto, advirtió que a ellos también les sorprendió el mensaje e indicó que la idea ahora es hablar con la hermana de Wanda Nara para intentar solucionar las cosas. “Si hay que pedirle disculpas, y me parece perfecto, se pide disculpas a cualquier persona, pero después irse así por Twitter... ¿Qué se dijo? Puedo entender que no se lo haya tomado como un chiste, pero lo que no entiendo es eso”, lanzó Tinelli, para dejar en claro su descontento

Asimismo mencionó, entre líneas, las condiciones que había puesto Nara para estar en el programa: “Un lugar donde siempre se la cuidó y no voy a decir todos los cuidados o cosas que nos ha pedido y que hemos hecho nosotros, porque no me corresponde en este momento. Me parece que no es la manera de irse”, sentenció el conductor del Bailando 2023.