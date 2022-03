Luciano Castro habló sobre la posibilidad de ser padre junto a Flor Vigna

Luciano Castro y Flor Vigna generaron un revuelo en el mundo del espectáculo cuando, a finales del 2021, confirmaron que se encontraban en una relación. A pesar de que muchos dudaron de la solidez del vínculo, los meses pasan y ellos se muestran cada vez más enamorados. En el marco de este amor que crece, el actor sacó a relucir su lado más vulnerable durante una entrevista en La once diez. Reveló quien fue el que dio el primer paso, reflexionó sobre la diferencia de edad y hasta habló sobre la posibilidad de ser padre nuevamente.

Flor Vigna y Luciano Castro, más enamorados que nunca instagram

En medio de rumores de romance y tras ser vistos a los besos en un gimnasio, Vigna y Castro se vieron obligados a salir a blanquear su relación. Luego de la sorpresa inicial que provocó la inesperada dupla, los tórtolos empezaron a ubicarse entre los más queridos de la farándula y allí se encuentran hoy en día, firmes en su puesto de la pareja del momento.

Pero, a pesar de ser muy aplaudidos en las redes sociales, el vínculo vino acompañado de una gran cantidad de interrogantes, en especial en cuanto a la personalidad de Luciano. Quien previamente había mantenido un perfil bajo, una participación casi nula en las diversas plataformas y que hacía lo posible por proteger su vínculo amoroso de los curiosos ojos del público, de golpe parecía más que dispuesto a protagonizar un centenar de historias de Instagram y se lo veía cada vez más descontracturado.

Todas estas incógnitas recibieron su debida respuesta días atrás cuando tuvo una charla mano a mano con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La once diez). Para comenzar, no pudo evitar hablar maravillas de su pareja. “Flor es más linda por dentro que por fuera y no lo digo yo que soy el novio que está perdidamente enamorado, tardan ocho minutos en embelesarte de ella. Es cero careta, no habla de más si no lo siente”, aseguró.

Luciano Castro reveló que Flor Vigna dio el primer paso (Foto: Instagram)

Asimismo, destacó que fue esa personalidad directa lo que impulsó el nacimiento del amor. “Jamás me relacioné con una chica más joven en mi vida. No me hubiese animado nunca de no haberme sentido correspondido. Si ella no me miraba dos veces, no hubiera pasado nada”, manifestó.

En cuanto a cómo se sintió encontrarse envuelto en la vida de una influencer, Castro dijo: “Es una persona muy vigente en las redes, muy fuerte y muy referencial. Ella me preguntó si me joden las fotos, y le dije ‘vos hacé lo que quieras’. Ella tuvo la diferencia de preguntar si me molesta o no”. Y reflexionó: “Yo nunca estuve como ahora, recién ahora estoy empezando a disfrutar, a valorar. En algún punto soy yo”.

Luciano Castro es papá de Esperanza y Fausto -frutos de su relación con Sabrina Rojas- y de Mateo archivo

La charla llegó a un punto casi inevitable cuando dos personas están en pareja: ¿Pensaron en los hijos? Sin irse por las ramas ni con la intención de evadir el tema, el actor respondió de manera directa. “No se habla del tema porque realmente tengo tres y ella está en la cresta de la ola, no hay necesidad de ninguna de las dos partes, lo bueno que hice en mi vida es tenerlos. No me vuelvo loco, si ella me dice, me vuela la cabeza”, detalló. Sin planes de traer más bebés a la familia, la feliz pareja disfruta a pleno su tiempo libre.