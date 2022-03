Vuelve El último pasajero a Telefe, ¿con una expareja a cargo de la conducción?

A través de sus redes sociales y un comunicado, Telefe anunció hoy el definitivo regreso de El último pasajero, programa para el cual lanzó una convocatoria de participantes que estén cerca de realizar su viaje de egresados a Bariloche. Según pudo averiguar LA NACION, Nico Occhiato será su conductor y tanto el canal como la productora quieren que Flor Vigna, expareja de Occhiato, sea su partenaire

“Vuelve El último pasajero ¿Qué estás esperando para anotarte?” , se lee en el mensaje que la señal compartió en sus redes, junto a un link que con el acceso directo al formulario de inscripción. El programa, que había sido capitaneado por Guido Kaczka entre 2005 y 2009, dejó de emitirse cuando el conductor pasó a eltrece, pantalla que hoy lo tiene al frente de Los 8 Escalones del millón, como conductor, y de Bienvenidos a bordo con Laurita Fernández, como productor.

Guido Kaczka fue el gran conductor de El último pasajero antes de pasar a eltrece

El regreso del ciclo juvenil, que ya había sido anunciado el año pasado, tomará forma por fin este año, lo más probable en el mes de mayo ya que las grabaciones comenzarán en abril en los Estudios Pampa que posee la productora Kuarzo en Martínez. La idea, al parecer, es cambiar el formato de dos emisiones semanales por el de una sola, en alguno de los dos días del fin de semana, aunque todavía eso no está completamente decidido.

La gran novedad, y según LA NACION pudo confirmar a través de diversas fuentes, es que esta edición no tendrá un conductor como en todas las temporadas pasadas, sino una dupla. La idea, tanto del canal como de la productora, es que sea Flor Vigna -y no Paula Chaves ni Zaira Nara como se tenía pensado en 2021- la acompañante de Nico Occhiato, ya confirmado para el proyecto. De no mediar cambios o inconvenientes, el próximo lunes 21 Vigna estaría firmando su contrato.

Si sos promoción 2022 o 2023 y sonás con ir a BARILOCHE de viaje de Egresados, esta es tu oportunidad 🚍



¡Inscribite ahora para ser parte de El Último Pasajero y participar por un viaje a Bariloche con toda tu división! 🎉https://t.co/QgeiunymSU — telefe (@telefe) March 18, 2022

Recordemos que además de ser pareja, Nico y Flor ya fueron compañeros de trabajo en el pasado ya que se no solo se conocieron en el exitoso programa de El Nueve, Combate, sino que también han conducido juntos el ciclo Tenemos Wifi, que se emitió en el canal KZO, y luego en NET, en 2018.

En aquel entonces, Vigna dejó el programa para debutar como actriz en las ficciones Mi Hermano es un clon y Simona, ambas producidas por Pol-Ka para eltrece. Stefanía Roitman, hoy mujer de Ricky Montaner, fue su reemplazante.