El romántico video de Flor Vigna y Luciano Castro: complicidad, mimos y risas ante cámara

Flor Vigna se encuentra entre las celebridades más presentes en las redes sociales. La bailarina ama compartir los pequeños detalles de su cotidianeidad con sus millones de seguidores y eso incluye los tiernos momentos que vive junto a Luciano Castro, su novio. En esta ocasión, la feliz pareja no dejó nada a la imaginación tras mostrarse muy cariñosos en las historias de Instagram de la autora de “Uy!”.

Castro y Vigna blanquearon su noviazgo en octubre del 2021 y la noticia fue una gran sorpresa para los fieles amantes de la farándula. Primero, porque el ex Valientes acababa de terminar una relación de más de diez años con la actriz Sabrina Rojas y, segundo, porque hay una gran diferencia etaria que los divide. Pero, más importante, porque muchos los tildaron de ser incompatibles y algunos llegaron a asegurar que no durarían nada juntos.

No obstante, día tras día, los tórtolos no se cansan de demostrar que el cariño que se tienen les va a durar para rato. Ya sea en eventos en donde se dejan ver juntos o a través de románticos videos y fotos subidas a Internet, dejan en claro que están enamorados a más no poder. Asimismo, la química que emanan cada vez que están uno al lado del otro no deja lugar a dudas.

El tierno video de Flor Vigna y Luciano Castro

Como una prueba más del amor que sienten, la bicampeona del Bailando por un sueño (eltrece) compartió una breve pero enternecedora grabación a su cuenta oficial de Instagram. La misma consiste en un primer plano de la cara de Flor en donde, más abajo, puede verse el rostro de su novio mientras duerme acurrucado. Ya sea para registrar el tierno momento para tenerlo a modo de recuerdo en el futuro o porque quiso presumir la inmensa dulzura de su sesión de mimos, la cantante capturó ese par de segundos y los subió sin falta a sus redes, acompañados por un pequeño emoji de un corazón blanco.

Flor Vigna y Luciano Castro suelen compartir románticas fotos en las redes instagram @florvigna

Esta no es la primera vez que los recientes novios muestran sus románticos encuentros a sus fans. Semanas atrás, la ex Combate abrió una sección de preguntas para que sus seguidores pudiesen expresar lo que quisieran. Entre los cientos de mensajes que recibió, se destacó el de alguien que le hizo notar que, desde afuera, se notaba lo bien que le hacía estar de novia con Castro.

Para responder al tierno escrito, ella posteó una grabación en donde abrazaba y besaba a su novio con mucha fuerza mientras bailaban tiernamente en una cocina. Pero aunque no tienen problema en mostrar su lado más mimoso e íntimo, se encargan de remarcar que no es eso lo único que le da fortaleza a su relación.

Flor Vigna y Luciano Castro sorprendieron a sus seguidores con un íntimo y apasionado video

El vínculo de los artistas está atravesado por la complicidad y el compañerismo, dado que disfrutan de hacer diversas actividades juntos. Ya sea idas al gimnasio en conjunto -hábito que, cabe destacar, los llevó a conocerse y comenzar a salir- , sesiones improvisadas de peluquería o divertidas tardes de juegos son solo algunas de las cosas que entretienen sus días.