El caso de Juan Darthés sigue conmocionando a todo el ambiente de la televisión. El actor, que reside en Brasil desde diciembre, después de haber sido denunciado por la actriz Thelma Fardin por violación, sigue siendo tema de conversación en los medios y entre los colegas. En esta oportunidad fue Luciano Castro quién se refirió al caso.

Consultado sobre el tema durante los Martín Fierro , el actor reveló que habló con su colega y que tiene una opinión formada al respecto. "No quiero recaer puntualmente en el tema de Thelma, pero creo que el colectivo de actrices es fundamental para muchas thelmas".

"A mí me pasa algo, que es que si yo tengo la verdad no me voy a ningún lado. Me quedo acá y hago cadena nacional las 24 horas insultándote y diciéndote 'aclará lo que dijiste', hasta que digas la verdad", expresó Luciano. "Eso fue lo que más me hizo ruido de Juan, que se haya ido, y lo digo sinceramente".

El actor contó que lo mismo que estaba manifestando ante las cámaras, se lo planteó a Darthés. "Lo hablé con él, por eso también lo digo. Te juro que no comprendo, yo si no hubiese hecho nada no me voy a ningún lado, pero cada uno hace lo que puede con su vida", agregó negándose a reproducir qué respuesta tuvo por parte del actor.

"Después, y sacando esto de lado, cada uno hace lo que puede con su vida. Todos erramos y nos equivocamos, el tema es hacerse cargo", explicó antes de cambiar de tema.