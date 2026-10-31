Luciano Pereyra se cruzó con Mario Pergolini por la canción que le cantará al papa León XIV: “¿A quién le hablás así?"

El miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV encabezará una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján, en el marco de su visita a la Argentina, y será homenajeado con un show en vivo, encabezado por Luciano Pereyra. En la previa de la presentación, el cantante estuvo en Otro día perdido (eltrece) y conversó con Mario Pergolini sobre un posible repertorio, puesto que le dieron autorización para cantar tres canciones y hasta la posibilidad de sumar una cuarta. Una de las opciones que barajaron fue su último sencillo, “Si no es contigo”, pero cuando analizó la letra, el conductor tuvo sus reparos y protagonizaron una tensa pero divertida escena.

Todo comenzó cuando Pergolini empezó a analizar la letra de la última canción de Pereyra, a modo de determinar si era apropiada para interpretarla delante del Papa. “Entiendo que es tu último éxito, está todo bien. ‘Hoy me desperté y no estabas a mi lado otra vez’. Ahí está bien, pensemos que es un Papa. ‘Ya no sé qué hacer conmigo, esto no tiene sentido’, está bien también para un cura”, expresó el conductor para dar el visto bueno a los primeros versos.

Luciano Pereyra estuvo en Otro día perdido y habló de su presentación para el papa Luis XIV (Foto: Captura)

“Me tomo un café, salgo a dar mil vueltas, solo tengo fe. Y le pido a Dios que vuelvas; me siento solo en esta guerra”, siguió. “Con la fe estamos bien”, remarcó Pereyra y Pergolini coincidió: “Hasta ahí está bien, porque es tan abstracto que parecería que fuera un hombre descarriado que está esperando que le den una señal para no batallar en esta guerra”. Sin embargo, no le gustó la parte de “tu ausencia no me deja respirar”.

“¿Cómo que no?”, respondió Peryra sobresaltado. “Primero, tranquilo, estamos hablando bien las cosas”, se defendió Pergolini. “Te enojás por una canción”, le recriminó el primero, intentando mantener la seriedad. “¿A quién le hablás así? ¡No podés cantar esto para el Papa! Pum, cabezazo”, respondió el conductor divertido, pero se negó a tener un enfrentamiento físico con él: “Estás muy joven y muy bien. Me vas a ca*** a trompadas y no tengo tiempo, la verdad que no”.

Luciano Pereyra se cruzó con Mario Pergolini por el repertorio que preparará para cantar frente al papa Luis XIV (Foto: Captura)

Si bien había una tensión palpable, detrás todo era un simple juego, al punto tal que el conductor terminó por aceptar la frase: “Puede ser la angustia que tengo, lo tomo”. Este cambio alegró al intérprete. “Bien Mario. Tu sensibilidad está muy bien”, le dijo, y Pergolini le aseguró que ese era “el verdadero Mario”.

“‘Si no es contigo, no lo quiero nada’, que se usa mucho en los salmos’”, siguió el conductor mientras analizaba la letra. Pero cuando leyó la parte de “solo ese beso que está en tu boca me llega al alma”, volvió a frenarse. “Ahí se levanta y se va León”, lanzó Agustín “Soy Rada” Aristarán. Sin embargo, Pereyra se justificó: “¿Con qué das un beso? ¿Con la mano? No, con la boca”. Evelyn Botto estuvo de su lado: “No es un beso en la boca. El beso sale de la boca y va a mi frente”.

Luciano Pereyra en Roma

Tras la discusión, el conductor le preguntó al músico si había pensado mucho en el repertorio para cantar ante León XIV y, para su sorpresa, le respondió que no. En este sentido, mencionó que esta no será la primera vez que cante para un sumo pontífice, puesto que en el Jubileo del año 2000 interpretó “Solo le pido a Dios” de León Gieco para el papa Juan Pablo II en la Universidad Tor Vergata de Roma. Ahora habrá que esperar al 11 de noviembre para conocer qué canciones eligió finalmente presentar.