Quiénes son los artistas que acompañarán al Papa en su visita a la Argentina
El líder de la Iglesia católica arribará al país el mes próximo y los preparativos sobre cada ceremonia artística están definidos
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El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Nuestro país volverá a recibir a un líder de la Iglesia católica después del recorrido de Juan Pablo II en los 80. Los preparativos artísticos ya están definidos en cada ciudad a la que visitará.
Después de Uruguay y antes de partir a Perú, León XIV estará en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. La organización de su recorrido fue pactada hace meses con una agenda acotada.
Artistas que acompañarán al Papa en la Argentina
Según el sitio oficial El Papa en Argentina, estos son los cantantes y grupos de danza que se presentarán ante el sumo pontífice y en representación de los diferentes géneros y estilos musicales de toda la nación.
Claypole
- Abel Pintos y Coro Cottolengo Don Orione.
Previa y Misa en el Monumento de los Españoles - Ciudad de Buenos Aires
- Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.
Encuentro del mundo del trabajo – Ciudad de Buenos Aires
- Agustín Day.
Vigilia y misa en FAdeA – Córdoba
- José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae.
Encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles – Ciudad de Buenos Aires
- Sofía Martínez, Ignacio Girón, Banuev, Ensamble de Bailarines, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.
Vigilia y misa en Basílica Nuestra Señora de Luján
- Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.
Además de este listado, desde la organización informaron: “Estos son los primeros artistas y participantes confirmados. En los próximos días se darán a conocer nuevos nombres que se irán sumando a las distintas celebraciones y encuentros. Más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas”.
Qué dijo el Papa al confirmar su viaje a la Argentina
En una publicación por X, el Pontífice vinculó el viaje con su historia personal y manifestó el deseo de que la visita permita fortalecer los vínculos entre las comunidades. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, escribió.
La ratificación llegó acompañada de una actualización de la Santa Sede sobre su estado de salud. Según informó el Vaticano, el equipo médico consideró que no existen contraindicaciones para que emprenda la gira, prevista del 6 al 17 de noviembre. El recorrido se desarrollará conforme al programa difundido anteriormente, que contempla su llegada al país el domingo 8.
El cronograma detallado de la visita del Papa
Domingo 8 de noviembre
|Horario
|Actividad
16.30
Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery)
17.00
Visita al Monumento General San Martín
17.20
Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada
17.50
Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación
18.30
Visita al Palacio Libertad
Lunes 9 de noviembre
|Horario
|Actividad
09.15
Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
11.30
Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo
16.10
Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales
17.30
Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
18.45
Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana
19.45
Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal
Martes 10 de noviembre
|Horario
|Actividad
07.30
Vuelo con destino a la provincia de Córdoba
09.00
Arribo a la provincia de Córdoba
10.00
Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
15.15
Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
16.55
Retorno a Buenos Aires
18.10
Llegada a Buenos Aires
20.15
Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
|Horario
|Actividad
08.00
Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
10.00
Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13.30
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
14.00
Vuelo hacia Lima, Perú