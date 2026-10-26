Quiénes son los artistas que acompañarán al Papa en su visita a la Argentina

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Nuestro país volverá a recibir a un líder de la Iglesia católica después del recorrido de Juan Pablo II en los 80. Los preparativos artísticos ya están definidos en cada ciudad a la que visitará.

Después de Uruguay y antes de partir a Perú, León XIV estará en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. La organización de su recorrido fue pactada hace meses con una agenda acotada.

León XIV estará en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján Alberto Pizzoli - POOL AFP

Artistas que acompañarán al Papa en la Argentina

Según el sitio oficial El Papa en Argentina, estos son los cantantes y grupos de danza que se presentarán ante el sumo pontífice y en representación de los diferentes géneros y estilos musicales de toda la nación.

Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi cantarán en la visita del Papa a la Argentina (Fuente: Archivo La Nacion)

Claypole

Abel Pintos y Coro Cottolengo Don Orione.

Previa y Misa en el Monumento de los Españoles - Ciudad de Buenos Aires

Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

Encuentro del mundo del trabajo – Ciudad de Buenos Aires

Agustín Day.

Vigilia y misa en FAdeA – Córdoba

José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae.

Encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles – Ciudad de Buenos Aires

Sofía Martínez, Ignacio Girón, Banuev, Ensamble de Bailarines, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.

Vigilia y misa en Basílica Nuestra Señora de Luján

Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.

Además de este listado, desde la organización informaron: “Estos son los primeros artistas y participantes confirmados. En los próximos días se darán a conocer nuevos nombres que se irán sumando a las distintas celebraciones y encuentros. Más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas”.

Qué dijo el Papa al confirmar su viaje a la Argentina

En una publicación por X, el Pontífice vinculó el viaje con su historia personal y manifestó el deseo de que la visita permita fortalecer los vínculos entre las comunidades. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, escribió.

El Vaticano confirmo el viaje del Papa

La ratificación llegó acompañada de una actualización de la Santa Sede sobre su estado de salud. Según informó el Vaticano, el equipo médico consideró que no existen contraindicaciones para que emprenda la gira, prevista del 6 al 17 de noviembre. El recorrido se desarrollará conforme al programa difundido anteriormente, que contempla su llegada al país el domingo 8.

El cronograma detallado de la visita del Papa

Domingo 8 de noviembre

Horario Actividad 16.30 Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery) 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre