Luis Majul: “El Gobierno nos debe a todos una explicación”

En las últimas horas, la Argentina alcanzó las 15 millones de vacunas recibidas contra el coronavirus y esto tuvo su eco en redes sociales. En ese sentido, Luis Majul analizó la vacunación en el país y apuntó contra la militancia y el Gobierno.

“Ey, genios de la militancia de las vacunas que acaban de llegar, no me la vendan cambiada, no se la vendan cambiada a los argentinos”, comenzó. “La vacuna no es de Alberto, ni de Cristina, ni de Axel. La vacuna es nuestro derecho y es también tu obligación, la del Gobierno, la del Estado”, puntualizó.

Conforme fue avanzando en su editorial, apuntó contra la vacunación militante, “los funcionarios que no funcionan del Frente de Todos”, Roberto Baradel y el gremio docente y contra los responsables e involucrados en el vacunatorio vip.

“Nosotros nos alegramos de que hayan llegado las vacunas pero vamos a poner las cosas en su lugar”, reflexionó. Tras analizar los números de la vacunación hasta el momento, expresó que “no alcanza al 20 por ciento de la población”. “Hay casi dos millones y medio de vacunados con las dos dosis. Para que la cosa empiece a funcionar más o menos bien, habría que vacunar a razón de 300 mil argentinos por día y todavía no llegamos ni siquiera a los 150 mil”, indicó.

Por último, repasó el reporte epidemiológico de la jornada y volvió a cuestionar el festejo por las 15 millones. “No se olviden: más allá de las amenazas de juicio a Patricia Bullrich, el Gobierno nos debe a todos una explicación oficial sobre por qué no firmamos aquel bendito contrato con Pfizer”, finalizó.

LA NACION