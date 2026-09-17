Luis Miguel sobre su gran cambio físico a los 56 años: “Hice ayunos intermitentes de 36 horas”

Hace varios años que el físico de Luis Miguel es tema de debate constante en los medios y en las redes sociales, donde incluso llegó a circular con fuerza el mito de un supuesto doble en sus presentaciones. Sin embargo, más allá de las especulaciones, el cantante volvió a ser noticia por el impactante cambio corporal con el que en el último tiempo reapareció en los escenarios internacionales. Finalmente, el artista mexicano reveló cuál fue el método que utilizó para adelgazar más de 20 kilos y lucir su espléndida figura a los 56 años.

A estos rumores se sumaron en los últimos meses versiones alarmantes sobre su estado de salud que indicaban que el cantante había sido internado en Nueva York y sometido a una presunta intervención cardíaca. Dicha información fue difundida en junio por el director de la revista española Semana durante una entrevista televisiva, en la que detalló que la supuesta operación habría tenido una evolución favorable bajo la supervisión de un equipo médico encabezado por el cardiólogo español Valentín Fuster. No obstante, nunca se difundió un parte médico oficial ni hubo confirmaciones al respecto.

Luis Miguel antes de su rotundo cambio físico

Cómo fue la transformación física de Luis Miguel

Para lograr este cambio, el artista recurrió a una técnica estricta: el ayuno intermitente prolongado. No obstante, él mismo se encargó de aclarar que se trató de una decisión personal y advirtió que no es una alternativa apta para cualquiera. “Hice ayunos intermitentes de 36 horas. Esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”, señaló sobre la práctica que consiste en alternar períodos de alimentación y pasar hasta un día y medio sin ingerir ningún alimento.

Para lograr el cambio físico, el artista recurrió a una técnica estricta: el ayuno intermitente prolongado CHULE VALERGA

A la par de los ayunos, el intérprete sumó actividad física todos los días para recuperar la resistencia necesaria y regresar a los escenarios de la mejor manera. Esta rigurosa combinación le permitió sostener con éxito una gira exigente en todo el mundo que duró un año y medio. Es que entre agosto de 2023 y diciembre de 2024, el músico brindó un total de 194 conciertos distintos distribuidos en países de América del Sur, América del Norte y Europa, los cuales convocaron a casi tres millones de fanáticos.

Tras finalizar su gira mundial a fines de 2024, “El Sol de México” comenzó a mantener una presencia pública más limitada, aunque recientemente volvió a causar furor entre sus seguidores tras una aparición vinculada a una campaña comercial que incluso despertó especulaciones sobre el uso de inteligencia artificial.

El comercial en que Luis Miguel sorprendió por su físico (Foto: Captura Instagram/@luismiguel)

Qué alimentos incorporó

En cuanto a su menú diario, la empresaria colombiana especializada en comida saludable Alessandra Zurek —vinculada al entorno del artista— detalló que el cantante se alimentaba con platos preparados especialmente: porciones equilibradas, ricas en vegetales y proteínas, sin caer en restricciones excesivas.

Pese a los resultados visibles en el mexicano, los especialistas en nutrición señalan que los ayunos tan prolongados, como el de 36 horas, conllevan ciertos riesgos para la salud. Por este motivo, remarcan que cualquier cambio drástico de peso debe realizarse bajo supervisión médica y con un plan a medida.