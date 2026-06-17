Preocupación por Luis Miguel: el artista habría sido internado en Nueva York

Hay preocupación por la salud de Luis Miguel luego de que una revista internacional afirmara que el cantante está internado en Nueva York tras someterse a una operación cardíaca. El artista evolucionaría favorablemente y se encontraría acompañado de su pareja, Paloma Cuevas.

Fue la revista Semana de España la que indicó que Luis Miguel se encontraría internado en Nueva York, en el Hospital Monte Sinaí, tras una cirugía. La publicación agregó que el intérprete mexicano de 56 años responde positivamente tras la intervención, de la cual, hasta el momento, se desconoce si fue de urgencia o programada.

“La revista Semana ha podido conocer en exclusiva que el cantante permanece hospitalizado en un centro en la Gran Manzana después de haber pasado por quirófano. Por suerte, ‘la evolución está siendo plenamente favorable’, lo que indica que no tendrá ningún impedimento en abandonar el hospital en cuestión cuando los profesionales lo crean pertinente", afirmó la publicación, que colocó esta noticia en su tapa en la última edición.

La revista española Semana puso esta noticia en su tapa (Foto: www.semana.es)

En Argentina, el periodista Pablo Layus se hizo eco de la noticia y explicó de qué se trata en el programa que conducen Luis Ventura y Marina Calabró en América TV. “Información que llega de México, de España, especialmente un matutino de allá de España, la revista Semana, está saliendo a confirmar que Luis Miguel está hoy internado y atravesando un cuadro coronario bastante complicado. Está siendo intervenido en una clínica en Estados Unidos que se especializa en este tipo de situaciones”, sostuvo el comunicador.

El cantante fue operado de una afección cardíaca según la revista Semana (Foto: @luismiguel)

Layus precisó que habló con una periodista especializada para obtener más información. “Pude recién hablar con Euge Cabral, que maneja el blog oficial que tiene Luis Miguel, y se acaba de comunicar también con los familiares, dicen que desmienten esta información, que no es la primera vez que viene circulando. Pero medios españoles conjuntamente con mexicanos están dando la información de que Luis Miguel está internado acompañado de su mujer y crece la preocupación dentro de lo que es el entorno y los fanáticos de Luis Miguel", aseguró.

De esta manera, la preocupación por la salud del cantante mantiene en vilo a sus fans, que aguardan una confirmación oficial sobre la situación, aunque, como es costumbre, difícilmente Luis Miguel rompa el hermetismo con el que se maneja hace muchos años.