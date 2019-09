Luis Novaresio presentó a su novio empresario con un afectuoso posteo en redes

Luis Novaresio y su novio

Al recibir el Martín Fierro por su labor periodística en Cable, Luis Novaresio había dado pistas de que su corazón estaba bien acompañado. Luego trató de volver a llevar su vida privada al perfil bajo que lo caracterizó, pero esta tarde decidió dar a conocer hombre que lo acompaña.

"Muchas gracias por todos los mensajes. Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé además, que compartirla la hace más plena. Eso", escribió en sus historias de Instagram Novaresio junto a una imagen abrazado a Braulio Bauab, un empresario inmobiliario.

Lejos de un discurso formal y trillado, al momento de ganar el Martín Fierro, Novaresio comenzó a abrir su corazón: "Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y frívolo, pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes, que los quiero. ¡Gracias y que sea una buena noche!".

El enigma quedó servido y muchos se preguntaron quién sería la persona a la que dedicó el galardón con tanto amor. Invitado al programa Flor de tarde, el periodista se refirió a sus dichos y aclaró: "Resolvamos el tema de la dedicatoria. Yo estaba seguro de que ese premio lo ganaba [Sergio] Lapegüe, porque se lo merece".

Como la terna en la que obtuvo la estatuilla era la última de la gala, Novaresio contó que, a esas alturas de la ceremonia, ya estaba relajado y por eso pudo haber dicho algo de más. "Tomé un toque de vino y lo que dije no fue ninguna declaración. [Marcela] Tauro me llamó y me dijo '¿quién es?'", dijo.

Hace una semana, cuando todos se preguntaban por quién era el amor de Novaresio, el periodista lo entrevistó en su programa de radio y Braulio compartió en sus redes sociales la charla.