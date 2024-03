Escuchar

Allá por 2008 el Teatro Gran Rex fue el escenario del primer encuentro entre Luisana Lopilato y Michael Bublé. Ella fue a verlo cantar, se conocieron y el flechazo fue instantáneo. La actriz armó las valijas para irse a vivir a Canadá con él y en 2011 se convirtieron en marido y mujer. Después vinieron los hijos. Noah nació el 27 de agosto de 2013, Elías el 22 de enero de 2016, Vida el 25 de julio de 2018 y Cielo el 19 de agosto de 2022.

Desde el primer momento, tanto Lopilato como Bublé prefirieron resguardar la intimidad de sus hijos. Los niños siempre posan de espaldas o con algún emoji sobre el rostro para taparlo. Sin embargo, en las últimas horas, la ex Rebelde Way, publicó un video que grabó en su casa donde habló con un poco de humor sobre lo que es ser madre de cuatro niños. No obstante, todas las miradas se posaron en un detalle, ya que sin querer mostró la cara de Cielo, quien tiene un año y seis meses, y abrió el debate: ¿a qué integrante de la familia se parece?

Michael Bublé y Luisana Lopilato junto a sus cuatro hijos: Noah, Vida, Cielo y Elías (Foto: Instagram @michaelbuble)

Lopilato es una activa usuaria de las redes sociales. Tiene casi siete millones de seguidores en Instagram y más de 3.000.000 en TikTok. En las últimas horas, se sumó a uno de los trends del momento y publicó un video que grabó en su casa y reveló cómo es ser madre de cuatro hijos.

“Soy mamá y obvio que tengo juguetes en todos lados”, expresó y abrió un armario de zapatos y una alacena y sacó de allí peluches y juguetes. “Soy mamá y obvio que llevo pañales en todos lados”, indicó y sacó uno de su cartera. “Soy mamá y obvio que me vi La Cenicienta 1000 veces”, dijo, mientras en el televisor del living se reproducía la película.

En este sentido, ahora sentada en el asiento del auto, continuó: “Soy mamá y obvio que siempre tengo candys” y mostró una bolsa de caramelos. “Soy mamá y obvio que siempre tengo dolores de espalda”, expresó mientras jugaba con su hija Cielo y su perrito en una alfombra para niños. Hacia el final del video: “Soy mamá y obvio que nunca estoy sola en el baño”.

Luisana Lopilato dejó entrever la cara de su hija menor, Cielo (Foto: Captura de video / TikTok @lulopilato)

La actriz fue al baño con su perro en brazos y con su hija menor que caminaba agarrada de su mano, vestida con un conjunto rosa. En ese momento, Cielo volteó hacia la cámara y todos pudieron verle la cara. Si bien en Navidad Luisana dejó entrever el rostro de la pequeña, esta vez se lo pudo apreciar con mayor claridad. El video de TikTok, titulado Cuando todos me preguntan cómo es ser mamá de cuatro niños, causó furor y tuvo más de dos millones de reproducciones.

Cielo Yoli Rose Bublé nació en Vancouver el 19 de agosto de 2022 y su nombre esconde detrás una historia muy especial. Según había informado el medio BigBang, Yoli era la abuela materna de Michael, quien, junto a su marido Demetrio, fueron los pilares fundamentales para que él desplegara su carrera artística. Su abuelo era plomero y trabajaba gratis en distintos clubes a cambio de que Michael pudiera subir al escenario y mostrar su talento.

