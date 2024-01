escuchar

Pasaron 16 años desde que Luisana Lopilato y Michael Bublé se cruzaron por primera vez y tuvieron un flechazo instantáneo. Ella se instaló en Canadá con él, dieron el sí y agrandaron la familia con la llegada de sus cuatro hijos: Noah (10), Elías (7), Vida (5) y Cielo (1). Si bien sus carreras profesionales van por separado, la pareja decidió embarcarse en un nuevo proyecto en conjunto. El mismo no está relacionado ni con la música, ni con la actuación, ni tampoco con la moda. ¿De qué se trata? De una nueva y exclusiva bebida.

Hace un par de meses, la actriz sorprendió a sus millones de seguidores con una sorpresa: junto a su marido lanzaron al mercado su whisky, Fraser and Thompson. La noticia revolucionó las redes sociales, donde los fans no pudieron ocultar las ganas de probarlo. Ahora quien tuvo la oportunidad de degustarlo fue Daniela Lopilato, la hermana mayor de Luisana y la actriz grabó su reacción.

“Dani está por probar por primera vez el Fraser and Thompson, servido por el auténtico Michael Bublé”, sostuvo Luisana en un video que publicó en Instagram en las últimas horas. Su hermana le dio un sorbo a la bebida y expresó su veredicto: “Es muy suave y dulce. ¡Me encantó!”.

Fue entonces cuando la ex Rebelde Way optó por compartir con sus casi siete millones de seguidores algunos datos de la bebida. “Para los que no sabían, con Mike lanzamos este proyecto hace un tiempo y lo llamamos Fraser and Thompson”, indicó la actriz en una storie de Instagram y sostuvo: “Es nuestro quinto bebé”.

Luisana Lopilato y Michael Bublé lanzaron su propio whisky (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Sus seguidores aprovecharon la oportunidad para hacerle algunas preguntas, particularmente si se conseguía en la Argentina. Luisana advirtió que de momento no está disponible en su país de origen, pero que están “trabajando para que pronto lo puedan disfrutar”. Actualmente, solo hay algunas unidades en Canadá y los Estados Unidos.

La bebida de Bublé y Lopilato solo se encuentra disponible en Canadá y los Estados Unidos (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Pero la pregunta del millón es cuánto sale el whisky que lanzaron al mercado Lopilato y Bublé. Según la página oficial, Fraser and Thompson cuesta 38,99 dólares, lo cual teniendo en cuenta la cotización actual del dólar, serían alrededor de 43.875 pesos. A eso hay que sumarle los impuestos y costos de servicio por la compra online. No obstante, cabe remarcar que aún no está disponible en la Argentina.

En cuanto a los datos de la bebida, según la descripción del producto disponible en el sitio web, se trata de “una mezcla de whisky canadiense y bourbon de Kentucky: el primer whisky norteamericano, creado por el cantante Michael Bublé y el maestro destilador y licuador, Paul Cirka”. En las imágenes publicitarias se pudo ver al cantante de traje con la botella en mano, promocionando su nuevo proyecto.

La cita romántica de Luisana Lopilato y Michael Bublé en un restaurante muy top: “Tienen que venir”

Hace un par de semanas, el matrimonio llenó de amor las redes sociales con la cita romántica que compartió en un restaurante especializado en comida de mar ubicado en Yaletown, Vancouver. En la postal en cuestión se los pudo ver a ambos agarrados de la mano y con amplias sonrisas. Para la ocasión, él eligió un saco negro y ella con un elegante vestido rojo.

La cita romántica de Luisana Lopilato y Michael Bublé Instagram @michaelbuble

“¡Qué noche! Comenzamos celebrando los logros de los argentinos en Canadá y terminamos con una cena en Blue Water Café”, escribió el intérprete de “Haven’t Met You Yet” en la publicación. “Muchas gracias a Francesco Aquilini ¡A Lu y a mí nos encanta tu restaurante! Debes probarlo cuando estés en Vancouver”, agregó y terminó su comentario con el hashtag, “noche de cita”.