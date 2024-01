escuchar

Luisana Lopilato mostró todos los detalles de la celebración de cumpleaños de su hijo Elías, que cumplió ocho años y los pasó rodeado de su familia y amigos más cercanos. Lo más llamativo fue la decoración elegida para el evento, que se llevó todas las miradas, ya que estuvo inspirada en Lionel Messi y con muchas referencias al seleccionado nacional.

Hace más de 16 años que comenzó la relación entre la actriz y el cantante canadiense. Al poco tiempo de consolidar el vínculo, ella se instaló en Canadá con él, se casaron y comenzaron a formar una numerosa familia con la llegada de sus cuatro hijos: Noah (10), Elías (8), Vida (5) y Cielo (1). Pese a que no vienen seguido al país, la intérprete de Casados con Hijos comparte constantemente contenido en sus redes sociales sobre su familia y los momentos que viven juntos, por lo que esta oportunidad tan especial no fue la excepción.

“Elías cumplió 8 años. Festejamos el martes y me pidió ser como el número uno”, comenzó diciendo Luisana mediante su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores que la acompañan en cada paso que da. En la storie, mostró una postal en la que se ve a Michael abrazando a su hijo, que tenía puesta la camiseta de Lionel Messi en el Inter Miami y unos anteojos de la Selección Argentina.

Elías se vistió con la camiseta de Messi del Inter Miami

Como si eso fuera poco, la presencia del capitán del seleccionado argentino estaba en todos los detalles del evento. En la mesa dulce se pudieron apreciar cookies con la forma de Lionel Messi, la Copa del Mundo, el escudo de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), la camiseta de la Selección Argentina del 10 y la pelota.

Asimismo, todas las decoraciones estaban combinadas en tonos celestes y blancos, incluso los globos y las guirnaldas tenían la clásica tonalidad de la bandera nacional.

La decoración estaba completamente inspirada en Lionel Messi

El broche de oro se lo llevó la torta, ya que era de tres pisos, de base blanca y con una imagen de “La Pulga” de espaldas, haciendo su típica celebración y extendiendo los brazos al cielo, dejando al descubierto el 10 de su camiseta. “Feliz cumple, Elías”, completaba el pastel.

El sorprendente nuevo proyecto de Luisana Lopilato y Michael Bublé

Hace algunos meses, la actriz impactó a sus seguidores al compartir que junto a su marido decidieron comenzar con un nuevo emprendimiento y lanzaron al mercado su whisky, Fraser and Thompson. “Dani está por probar por primera vez el Fraser and Thompson, servido por el auténtico Michael Bublé”, reveló Luisana tiempo atrás, junto a un video que publicó en Instagram, mostrando como su hermana probó el producto. “Es muy suave y dulce. ¡Me encantó!”, sostuvo la mujer.

Asimismo, la ex Rebelde Way compartió algunos datos en relación con la bebida. “Para los que no sabían, con Mike lanzamos este proyecto hace un tiempo y lo llamamos Fraser and Thompson”, contó y sumó: “Es nuestro quinto bebé”.

Enseguida, la noticia generó un gran revuelto en la red social, dado que sus seguidores le consultaron de inmediato si ya se podía conseguir en Argentina. Luisana Lopilato aclaró que por el momento no está disponible en el país, pero que están “trabajando para que pronto lo puedan disfrutar”. Por entonces, solo se podrá conseguir en Canadá y los Estados Unidos.