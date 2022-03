Luisana Lopilato mostró cómo avanza su embarazo y reveló uno de sus primeros antojos

Hace unas semanas, Luisana Lopilato y Michael Buble, confirmaron con una publicación en Instagram que esperan a su cuarto hijo. Ahora, la actriz reveló cuál es uno de sus primeros antojos por el embarazo.

“De a poquito se va asomando. Por acá con algunos antojos”, escribió Luisana junto a una foto en la que se la ve en la cama con un paquete de papas fritas en la mano. El posteo ya acumuló más de 170 mil likes y muchos comentarios le transmiten los mejores deseos para los próximos meses.

Luisana está esperando su cuarto hijo con Bublé. Fuente: Instagram

“¡Ooops! Lo hicimos de nuevo... Bebito en camino“, escribió días atrás la pareja en sus propias cuentas, al publicar dos fotografías que se tomaron en la nieve: una del cantante y la actriz tocando la pancita de ella y otra en donde los tres hermanos mayores besan la panza de su mamá. Las publicaciones se llenaron rápidamente de buenos augurios para la familia y felicitaciones de los fanáticos de ambos, quienes se alegraron con la feliz noticia. Los famosos tampoco quisieron dejar de mandar sus saludos. Zooey Deschanel, Drew Scott y Santiago Artemis fueron algunos de los que pasaron por las publicaciones para desearles buenos deseos.

Bublé y Lopilato se comprometieron en 2009 y se casaron dos años después. Los artistas son padres de Noah, de 8 años, Elias, de 6, y Vida, de 3. La familia reparte sus días entre la Argentina y Canadá, para que sus hijos se empapen de la cultura de ambos países. El video que los vuelve a reunir tras su experiencia compartida en el clip de “Haven’t Met You Yet” sería un homenaje a su historia de amor. En el mismo también hacen una rara aparición los niños que tienen en común, a quienes no suelen mostrar públicamente.

Según adelantó la actriz, el video es un resumen de los 14 años que lleva compartidos con Bublé, a quien conoció en Argentina cuando él vino a brindar un concierto al país en 2008.

“No les puedo expresar la felicidad que me genera trabajar con Mike, pasar tres días enteros con él en el set. Para mí, sin dudas, es el número 1 en todo lo que hace, es tan profesional, está en todos los detalles, ¡cuánto lo admiro!”, expresó Lopilato días antes del estreno del video, elogiando a su esposo y sin ocultar lo enamorada que está del crooner. La ex Rebelde Way también agradeció a Bublé por “confiar” en ella “siempre”, por ser su “mejor amigo” y por sacar su “mejor versión”. “Gracias y más gracias por hacerme sentir que soy la mejor mamá, la mejor mujer, la mejor actriz, la más graciosa, la más inteligente, la que siempre tiene las mejores ideas. No me alcanza este post para transmitirles todo lo que siento”, recalcó.