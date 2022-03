MasterChef Celebrity. El error de Robertito Funes Ugarte que enfureció a Mica Viciconte

Si por algo se caracteriza Mica Viciconte es por su carácter fuerte, su determinación y por decir lo que no le gusta de frente, sin vueltas. Y esta vez no fue la excepción. La participante de MasterChef Celebrity Argentina se cansó de un error reiterado del conductor de ViajeChef, Roberto Funes Ugarte, y no dudó en marcárselo a través de Twitter. “Ya hasta parece despectiva la forma”, aseguró.

“Me parece que como PERIODISTA -remarcó en mayúsculas- informarse de la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma”, aseguró la ex Combate horas después de la gala de eliminación que dejó al periodista Paulo Kablan fuera de la competencia. Y afirmó: “Se pronuncia VICICONTE (súper fácil) y no VICHICONTE, Roberto Funes Ugarte”.

El error de Roberto Funes Ugarte que hizo explotar a Mica Viciconte tras la gala de eliminación (Twitter)

El tuit de Viciconte generó todo tipo de comentarios y hasta abrió un extenso debate acerca de cómo se pronuncia su apellido. Algunos usuarios le marcaron que el conductor de ViajeChef, por más que a ella no le guste, no está cometiendo ningún error al leer la “c” de su apellido como una “ch”, ya que se trata de una regla gramatical del idioma italiano. “Se pronuncia como dice Roberto Funes Ugarte, lo pronuncia en italiano correcto. Sos tan mala, demasiada suerte tenés”, le respondió un tuitero indignado.

Otros, sin embargo, apoyaron la teoría de la participante de MasterChef Celebrity Argentina, una de las últimas 10 que siguen en carrera hacia la gran final, y arremetieron contra el conductor. “Te aplaudo, Mica. Ya cansan los pseudo periodistas pronunciando mal apellidos. Dios, el tuyo es re fácil y también el de Flor (Vigna) y lo pronuncian mal a propósito”, le dijo una seguidora.

"Lo pronuncio en italiano", explicó Donato de Santis (Twitter)

Otra usuaria incluso sumó a uno de los jurados del reality de cocina, Donato de Santis, a la discusión. “Donato de Santis te dijo ‘Vichiconte’ más de una vez y nunca le paraste el carro... ¿por?”, le recordó con cizaña la seguidora y etiquetó al chef, que apareció de inmediato para aclarar la situación y despegarse de cualquier tipo de conflicto con la participante. “Porque lo pronuncio en italiano”, se excusó De Santis, que nació en Milán, Italia.

El retuit de Roberto Funes Ugarte (Twitter)

Si bien Viciconte no respondió la pregunta de la tuitera y dejó que De Santis se pronunciara al respecto, Robertito no se dio por aludido y se limitó a retuitear la respuesta del chef, como para dejar en claro que su pronunciación era la correcta.

ViajeChef es el programa de Telefe que va todos los domingos a la medianoche, luego de cada gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina, y que tiene a Funes Ugarte como conductor. En unos pocos minutos, los eliminados del reality show de cocina se suman a un viaje que indefectiblemente se convierte en una conversación íntima. El segmento es un desprendimiento de TaxiFe, que salía por Telefe Noticias, noticiero donde el conductor realizó también varios segmentos en los que se ponía a trabajar en los oficios más complejos y disímiles.