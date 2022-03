Silvia Kutika contó una insólita anécdota sobre su perro: “Terminó preso en la comisaría”

Silvia Kutika estuvo invitada en Moria es Moria, el programa que conduce Moria Casan en la pantalla de elnueve, donde contó una desopilante anécdota con su perro. La actriz recordó el día en que tuvo que ir a la comisaría a buscar a Faibel, su mascota porque “había quedado preso”.

Durante la entrevista de este lunes, la exprotagonista de Vidas robadas repasó los momentos más emblemáticos de su extensa trayectoria como actriz y sus comienzos como modelo publicitaria. Además, reveló algunas infidencias con su pareja, Luis Luque, con quien está casada desde hace 26 años, en sus intentos por “mantener encendida la llama de la pasión”.

La actriz Silvia Kutika en su jardín con su perro Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

Llegado el momento de las preguntas, Moria le pidió que relatara cómo había sido la anécdota que involucraba a “la cana” en un confuso episodio con su mascota. “¿Cómo es que un perro tuyo terminó preso en una comisaría? ¿Cómo se llama?”, indagó la conductora en medio de la incredulidad por lo que estaba preguntando.

Entonces, la actriz contó, para darle introducción a su anécdota: “Se llama Faibel. Esto pasó hace algunos años. Tenía un paseador que… viste que son divinos en general. Los paseadores defienden a sus perros, los aman, los adoran. Saben las características de cada perro, la naturaleza. Este era un a bestia para defenderlos”.

Así, sostuvo que el paseador había tenido una pelea callejera por lo que fue llevado a la comisaría. “Creo que hubo un conductor que no lo tocó a uno de los perros, pero medio que se le tiró encima. El tipo se volvió loco, se le tiró encima del capó, el paseador, y lo llevaron en cana. Y llevaron en cana a todos los perros”, sostuvo.

Silvia Katika contó una desopilante anécdota con su perro Captura de TV

En medio de esta situación y con registro del tiempo que había transcurrido desde que el paseador había salido con Faibel, la actriz y su pareja comenzaron a ponerse nerviosos porque no volvían. “Entonces dijimos: qué raro que todavía no llegó, porque tenía un horario. ¡De verdad!”, puntualizó en medio de las risas de la conductora que no podía dar crédito a lo que escuchaba. “Llamamos al paseador y me dice: estoy en la comisaría tal con tu perro y los 30 perros que paseo, vení a buscarlo”, recordó, sobre el extraño momento.

“Lo fuimos a buscar a la comisaría. Y el perro estaba así -gestualizó- cansado, con la lengua afuera”, añadió. Según sostuvo, en la comisaría atendieron “bien” a las mascotas que también habían quedado demoradas por culpa del paseador. “Tenía tachitos con agua. Muy lindo, pero toda llena de ca... y pis en el patio de los 30 perros. ¡Los cag... a los policías! Pero ¡Así terminó en cana!”, sintetizó en el programa de Moria sobre la anécdota con su mascota.