Luisana Lopilato quiso probar una receta nueva en su Air Fryer y nada salió como esperaba

Luisana Lopilato enseñó en sus redes una receta viral que creyó a sus hijos les gustaría mucho y quiso compartirla con el resto de sus seguidores por lo sencilla y rápida que es. No obstante, después de preparar las “salchipulpo”, el resultado no quedó como el que esperaba y se fundió en carcajadas, aunque admitió que ella le gustaban pese al error. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo mal la actriz?

Desde su residencia en Vancouver, Canadá, Lopilato a diario postea en su perfil oficial de Instagram diferentes videos sobre su vida cotidiana, y eso incluye a las recetas familiares que prepara para contentar a los más pequeños de la casa. Una de las propuestas que sugirió para el domingo fue salchichas en forma de pulpo. Es decir, cortar las mismas por la mitad y de manera paralela, hacer una franja media. De modo que al ponerlas de pie, parezcan tentáculos.

El error que casi le cuesta el almuerzo

En primer lugar, desde las historias temporales, contó que haría las salchipulpo de forma fácil y rápida, y luego, escribió: “Todo parecía que iba bien, hasta… Los voy a sorprender”.

“Voy a probar de hacer una receta que se llama salchipulpo, pero como no hubo tiempo y… madre en apuros, hoy tengo un montón de niños, acá en casa, voy a probar que hace mucho que no hago la Air Fryer [freidora de aire]. Parece un comercial, peor no lo es”, siguió en un posteo la esposa de Michael Bublé.

Así quedó la receta viral de Lopilato, salchichas quemadas (Fuente: Instagram/@luisanalopilato)

Y prosiguió: “Partimos ahí y ahí. Es como un snack. La temperatura, vamos a ponerla en 400°”. Luego de unos minutos mostró cómo quedaron y su reacción fue de asombro. Todas las salchichas se quemaron por completo. Su tono era negro.

“Me salió quemadito, así como me gusta a mí, peor me salió”, reconoció la actriz y sumó: “Me parece una buena idea para que festejes con tu familia el Día de la Niñez”. Antes de entregar a sus hijos la preparación, bromeó: “¿Qué van a opinar los chefs de esta salchipulpo. Vamos a ponerle un capuchón de kétchup”. En tanto, detrás, quien grabó el video, dijo entre risas: “¿Qué te pareció la receta de inutilísimas?”.

Luisana Lopilato emplató los salchipulpos para sus hijos (Fuente: Instagram/@luisanalopilato)

En resumen, Lopilato expresó: “Quise probar una receta viral y fallé. ¡Igual a los chicos les encantó la idea! Salchipulpos, mi versión. ¡Una idea para sorprenderlos en el Día del Niño!”. Este posteo cosechó más de 400 mil reproducciones en pocos minutos y recibió decenas de comentarios por parte de los usuarios, como: “Esa era Paola cocinando una receta de Moni”; “Mi fuerte es la cocina”; “Tomaron un poquito de sol, los pulpos”; “A lo Paola Argento” y “20 minutos a 400 grados es un montón, con 10 minutos alcanzaba”.

¿Cómo funciona la Air Fryer?

La Air Fryer funciona gracias a que circula el aire caliente por sobre el alimento hasta lograr ese toque dorado similar al de la fritura. Su manera de cocer o freír es parecida a la del horno, solo que aquí la corriente cálida es constante debido a los ventiladores que posee en el interior y así se conseguirá un resultado homogéneo. Este electrodoméstico se considera saludable, ya que no requiere del uso de aceite en cantidades grandes. Allí se pueden cocinar todo tipo de comestibles, desde carnes, panificados y hasta verduras.

