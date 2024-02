escuchar

El teatro Gran Rex fue testigo de los inicios de la relación entre Luisana Lopilato y Michael Bublé. Hace 16 años, la actriz fue a ver al cantante a un show que dio en Buenos Aires y el flechazo fue instantáneo. Ella se instaló en Canadá, se convirtieron en marido y mujer y multiplicaron su amor con la llegada de sus cuatro hijos: Noah (10), Elías (8), Vida (5) y Cielo (1).

Si bien es cierto que ambos son figuras públicas con millones de seguidores en redes sociales y sus vidas son foco de interés de la prensa internacional, decidieron preservar la privacidad de sus hijos. No suben muchas fotos de ellos y cuando lo hacen, los niños posan de espaldas o con los rostros cubiertos. Sin embargo, en las últimas horas el matrimonio sorprendió a todos con una inusual postal familiar y explicó qué había detrás de la imagen.

Luisana Lopilato y Michael Bublé están juntos desde hace 16 años (Foto: Instagram @michaelbuble)

En pareja desde hace 16 años, Lopilato y Bublé construyeron su vida en Canadá con distintos proyectos. Aunque cuidan su intimidad, suelen compartir con sus seguidores algunas de las actividades que realizan como pareja. Pero, para ellos, lo primordial es siempre su familia y se ocupan de dejarlo en claro.

“Por mucho que nos guste ir a comer afuera y salir, no hay nada más lindo que estar en casa con ellos”, expresó Michael en una publicación que hizo en Instagram en conjunto con su esposa. “¡La mejor sensación del mundo es estar en familia! Feliz día de la familia para todos”, sentenció.

La dulce postal familiar de Michael Bublé y Luisana Lopilato junto a sus cuatro hijos (Foto: Instagram @michaelbuble)

El motivo de esta publicación fue que, justamente, el lunes 19 de febrero en varios sitios de Canadá celebraron el Día de la familia. En la imagen en cuestión se pudo ver a la pareja vestida de gala después de haber salido, en el living de su casa. El intérprete de “Just Haven’t Met You Yet” se lució con un traje negro con corbata y camisa blanca, mientras que la ex Rebelde Way llevó un vestido celeste de mangas largas y hombreras.

Pero, los que se robaron todas las miradas fueron sus hijos, Noah, Vida, Cielo y Elías, quienes de espaldas a la cámara abrazaron a sus padres con fuerza. De esta manera, los seis celebraron el Día de la familia y sus seguidores festejaron con ellos. “Me encanta esto. Hermosos”; “Amor familiar” y “La mejor sensación”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Instagram en la publicación.

Así fue el cumpleaños temático de Elías, el hijo de Luisana Lopilato y Michael Bublé

El 22 de enero Elías, el segundo hijo de la pareja, cumplió ocho años y decidió celebrarlo de una manera “muy argenta”. La temática fue de Lionel Messi, con globos celestes y blancos, pelotas de fútbol y el escudo de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) por todos lados. Incluso, el cumpleañero vistió la camiseta y el short de Inter Miami, actual equipo del campeón del mundo y unos anteojos de la selección argentina.

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron los 8 años de Elías

“Elías cumplió 8 años. Festejamos y me pidió ser como el número uno”, contó Luisana Lopilato a través de su cuenta de Instagram con imágenes de la celebración y una dulce postal de los orgullosos padres con su hijo en brazos.