Lujo, privacidad y vista al lago: los detalles de la mansión de 5,35 millones de dólares de Taylor Swift y Travis Kelce

Travis Kelce regresó a sus raíces. Es que la figura de los Kansas City Chiefs cerró la compra de una propiedad en Ohio, el lugar donde creció junto a su hermano Jason. La operación concluyó en marzo de 2026 en Bratenahl, un rincón exclusivo muy cerca de Cleveland Heights, lugar que se convirtió en el refugio que comparte con Taylor Swift, con quien dio el sí el 3 de julio.

La figura de los Kansas City Chiefs cerró la compra de una propiedad en Ohio, el lugar donde creció junto a su hermano Jason (Foto: Captura YouTube)

La noticia de la compraventa fue dada a conocer por The Wall Street Journal. Según informó el medio estadounidense, el monto total alcanzó los 5,35 millones de dólares, cifra que marcó un récord histórico como la venta residencial más costosa en la historia del pueblo de la pequeña villa.

La propiedad abarca un predio de 14.000 metros cuadrados, mientras que la estructura principal cubre cerca de 2000 metros cuadrados. Bautizada como “Moyenage”, la finca exhibe un diseño de estilo Tudor con fachada de ladrillo visto. Antes de la adquisición, la firma Figurati Construction Group realizó un trabajo profundo de remodelación. La empresa adquirió la propiedad en 2023 por 1,95 millones de dólares, realizó reformas durante un año y la colocó en el mercado por 6,99 millones de dólares. Tras una rebaja a 5,99 millones, Kelce logró el acuerdo final por la cifra menor.

La propiedad abarca un predio de 14.000 metros cuadrados, mientras que la estructura principal cubre cerca de 2000 metros cuadrados (Foto: Captura YouTube)

En lo que respecta al interior, la propiedad destaca por sus dimensiones y sus finos acabados. La casa dispone de ocho habitaciones, ocho baños completos, tres baños de servicio y siete chimeneas de leña. El estacionamiento cubierto ofrece espacio para cinco vehículos.

El recibidor sorprende por su enorme escalera de madera y sus finos paneles de roble y nogal. El proyecto de conservación mantuvo con vida los ventanales con cristales de diseño original y varios detalles en madera tallada. Por su parte, el comedor suma calidez con una chimenea central y varias puertas con salida a un espacio con suelo de mármol.

La planta alta alberga los dormitorios principales, todos con baño privado en suite. El tercer nivel guarda el antiguo salón de baile de la época de oro de la finca, ahora reconvertido en sala de cine privada y salón de recreación. El nivel subterráneo incluye una zona de billar, mesa de póker, un bar con bodega climatizada para vinos y un gimnasio con sauna.

Así es la mansión de Taylor Swift y Travis Kelce: pagaron US$5,35 millones para vivir frente a un lago y tener ocho dormitorios (Foto: Captura YouTube)

El jardín ofrece vistas panorámicas directas al majestuoso lago Erie. El área cuenta con una piscina climatizada rodeada por un amplio patio de piedra con acceso directo a la terraza. Además, el predio integra una casa de huéspedes independiente con dos dormitorios.

La propiedad conserva un lugar en la cultura popular estadounidense. En 1962, la cadena CBS utilizó varios de sus salones como set de filmación para un episodio de la mítica serie Route 66.

Sin embargo, la mudanza de la famosa pareja despertó algunos roces en la zona. Con la privacidad en mente, Kelce y Swift armaron un plan de seguridad para la parte trasera de la finca. La idea central contempla un cerco de árboles de gran altura, propuesta que desató reclamos formales de varios vecinos ante el municipio. Según trascendió, los residentes temen perder la vista directa al lago Erie y sufren por posibles roturas en las tuberías de drenaje compartidas, un sistema con casi un siglo de uso.