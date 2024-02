escuchar

Como todos los años, el 29 de enero es un día que da mucho que hablar. ¿El motivo? Es el cumpleaños de Susana Giménez y el evento conlleva homenajes, saludos y la tradicional fiesta de celebración de la diva argentina. Este 2024 no fue la excepción, pero tuvo un aditivo escandaloso con Cristian Castro como protagonista, quien, después de algunos días, decidió romper el silencio y reveló la verdad acerca del destino que tuvo el especial obsequio que le hizo a la cumpleañera.

Susana festejó en su mansión “La Mary”, en Punta del Este, Uruguay, su cumpleaños número 80, junto a una larga y exclusiva lista de invitados que incluyó a su familia y amigos más cercanos. El evento concurrió de acuerdo a lo estipulado, y poco se tardó en conocer algunos de los regalos que recibió la diva, entre ellos, el que se destacó fue el de Cristian Castro, quien le obsequió un perro cachorro de la raza pomerania, que en brazos de su nueva dueña fue nombrado Cris.

Sin embargo, los rumores comenzaron a resonar al indicarse que el perro ya tenía nuevos dueños, Barby Franco y Fernando Burlando, quienes lo llamaron Blue, lo que generó toda una polémica. En una reciente entrevista, Cristian Castro y su novia, Mariela Sánchez, dejaron las especulaciones de lado y hablaron sobre el asunto. “Si contesto yo, voy a contestar mal”, determinó el cantante de “Azul” cuando le preguntaron sobre el tema en A la tarde (América TV), y le cedió la palabra a su pareja, para tratar el tema con recaudo.

“Además de darle un show en su cumpleaños, le obsequiamos el perro, le mandamos a hacer un bolso, lo compramos en Buenos Aires, le hicimos todos los papeles. Y aparentemente Susana no podía tenerlo porque ella tiene perros muy grandes”, detalló Mariela e indicó que durante el evento ya los invitados se disputaron la tenencia del perro, y finalmente se lo llevó la familia Burlando.

En medio de la explicación, Castro tomó la palabra para expresar sus sentimientos. “Solamente digo que los regalos no se regalan. Me pareció que con una llamada se hubiera resuelto todo el asunto. Quedé con cierta tristeza. No enojado, pero sí con tristeza. Tenemos un amor por Susana inmenso”, indicó, en referencia a la relación de larga data que mantiene con la conductora.

Barby Franco mostró a Blue en redes sociales (Foto Instagram @barbaritafranco21)

Por su parte, Sánchez aseveró que al momento de la compra del cachorrito eligieron dos, uno para ellos, pero Cristian le tomó cariño a ambos. Por este motivo, tomó la precaución de hablar con la nieta de Susana (Lucía Celasco) y con la hija (Mecha Sarrabayrouse), por si hubiese un conflicto con la tenencia de la mascota, ellos podían quedarse con los dos sin problemas, lo que en primera instancia no sucedió, y lo que derivó en este malentendido.

Ahora, los dos cachorros se encuentran con Mariela y Cristian, y ambos serán traslados a México para ser obsequiados a la madre del cantante, Verónica Castro. “Comprendo perfectamente lo que pudo haber sucedido. Me descolocó un poquito, pero respeto el juicio de Susana”, cerró el artista, dando por finalizado el tema. Por su parte, Susana Giménez no hizo referencia a este “conflicto”, como así tampoco lo hicieron Barby Franco ni Fernando Burlando, quienes se habían mostrado muy encariñados con la mascota.