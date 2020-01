Majo Martino contó por qué no prosperó su romance con el marido de Pampita

Majo Martino reveló detalles de su relación con Roberto García Moritán antes de que se case con Pampita.

10 de enero de 2020 • 12:39

A un mes y medio de la gran boda de Pampita y Roberto García Moritán, el apellido del nuevo marido de la modelo todavía resuena en algunos programas de televisión. En esta oportunidad, una de las panelistas de Los Ángeles de la Mañana - Majo Martino - reveló detalles de una vieja cita que tuvo con Moritán.

Si bien negó una relación amorosa con el empresario, aseguró que concluyó en buenos terminos aquel encuentro hace un año. Con la insistencia de sus compañeras, la periodista contó en detalle que quien la contactó fue él tras un evento en común y la invitó a comer sushi y ceviche. Así mismo, negó que hubo besos e insistió de la buena relación entre ambos.

Al momento de responder el motivo por el que no creció la relación fue simple y concisa: no fluyó. No satisfecha con las respuestas, Cinthia Fernandez aseguró que había escuchado rumores respecto a la personalidad de Moritán como "cartonero" pero de inmediato Majo lo negó y expresó:

"Cuando me enteré que se iba a casar lo felicité porque quedamos en una re buena relación. Es un hombre muy educado. A Pampita también la saludé y cuando salió todo esto que Yanina Latorre contó me mandó un mensaje para agradecerme que estuve tranquila a la hora de hablar".