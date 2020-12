Majo Martino reveló que fue víctima de abuso en un casting

La periodista contó la triste situación que vivió en su adolescencia Crédito: Instagram

8 de diciembre de 2020

Desde hace un tiempo, varios artistas y personalidades del mundo del espectáculo se animaron a contar en público distintas situaciones de machismo y violencia de género que sufrieron en años anteriores. Este fin de semana, quien reveló que fue víctima de abuso sexual durante un casting cuando era adolescente fue Majo Martino.

En una entrevista con Mitre Live en Instagram, la periodista contó que "un señor, actor, que era jefe de casting de una productora muy conocida le dio un beso", mientras practicaba una escena en un camarín.

"Yo no tenía por qué actuar mal porque él me estaba grabando y me encajó un beso contra la pared. Hablando con otra gente me enteré que se lo hacía a muchas chicas. Era un tipo que abusaba de su rol, un rol muy importante", continuó Martino.

La periodista recordó que el hecho sucedió cuando tenía 11 o 12 años. "Viste cuando no sabés si para hacer un casting es necesario eso. Mi cuerpo reaccionó al cerrar la boca y poner los brazos [para tomar distancia]", dijo.

Según explicó, afuera del lugar la esperaba su madre, que la había acompañado a la prueba. "A mi mamá se lo conté, pero sin saber si yo había hecho algo mal. También se lo conté a mi papá, que se alarmó y me dijo: '¿Tengo que volver y agarrar a esta persona?'. No, yo se la dibujé porque no quería escándalos", relató.

Luego, al ser consultada por su colega sobre si había quedado con miedo después de vivir esa situación, Martino expresó: "Me dio impresión. Me avasalló tanto... No sé si quedé con miedo, me pareció que era un oportunista. Estaba utilizando un guion para besar a una nena".

Por último, la periodista contó que mucho tiempo después se cruzó a este hombre a la salida de un teatro: "Le grité 'asqueroso'. Estaba con un amigo que me frenó, porque lo iba a encarar. Era la Majo más mujer, más grande, me dieron ganas de ir y decirle algo".

