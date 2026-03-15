Una banda proyectó una imagen de Milei con la esvástica en la frente en el Lollapalooza Chile

Una banda chilena protagonizó un polémico momento este fin de semana durante la última edición del Lollapalooza Chile cuando proyectó imágenes de líderes mundiales editadas con esvásticas en sus frentes, entre ellas la del presidente Javier Milei.

El hecho ocurrió durante la presentación del conjunto local Candelabro en el Parque O’Higgins de Santiago de Chile, que interpretó un cover de la canción “Ultraderecha” de Los Prisioneros y aprovechó para dar un contundente mensaje político.

En las pantallas gigantes montadas sobre los escenarios del festival comenzaron a sucederse imágenes que mostraban al jefe de Estado argentino junto a su par de Estados Unidos, Donald Trump, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y al flamante presidente de Chile, José Antonio Kast, con el símbolo que representa al nazismo graficado en la frente.

Las imágenes que proyectó una banda en el Lollapalooza

Para cerrar, también sumaron imágenes del excarabinero Claudio Crespo, conocido en el país por el caso de Gustavo Gatica —un fotógrafo que fue agredido con balas de goma por el entonces teniente coronel durante una manifestación y perdió la visión producto de los disparos— durante el estallido social en Chile de 2019. Al final de la secuencia apareció el mensaje “Ultra Derecha” en letras rojas.

Tal como consignó el medio local La Tercera, el show de la banda local tuvo varios momentos con críticas al gobierno del reciente asumido presidente. Con sus fanáticos gritando consignas en contra de Kast, el cantante de Candelabro le dedicó irónicamente una canción a "él y sus amiguitos”.

“Recuerden que la cultura es no juntarse con pedófilos en Estados Unidos”, cerró, y volvió a hacer alusión al presidente chileno con imágenes en las pantallas.