Es una de las series románticas más aclamadas de Netflix y acaba de estrenar su séptima temporada

A poco más de un año de que Un lugar para soñar desembarcara con su sexta temporada en Netflix, la serie basada en las novelas de Robyn Carr regresó con una nueva entrega este jueves 12 de marzo y no tardó en convertirse en una de las producciones más elegidas por los suscriptores de la Argentina.

Un lugar para soñar cautiva con su trama desde 2019, cuando desembarcó la primera temporada en Netflix Netflix

La ficción, que nació en 2019, narra la historia de una enfermera que abandona el caos de Los Ángeles para buscar un nuevo comienzo en el pintoresco y misterioso pueblo que le da nombre a la serie (Virgin River). Protagonizada por Alexandra Breckenridge y Martin Henderson, la historia aun cautiva gracias a su mezcla perfecta de romance, drama y paisajes inolvidables.

Pero, ¿qué es lo que encontrarán los fanáticos en esta nueva entrega? En esta séptima temporada, la calma característica de Virgin River se ve sacudida por las consecuencias directas de los eventos que cerraron la entrega anterior. El motor principal de los nuevos episodios es el misterio y la incertidumbre, ya que el pueblo se enfrenta a una situación de emergencia que pondrá a prueba la lealtad de todos sus habitantes.

En la séptima temporada la calma característica de Virgin River se ve sacudida por las consecuencias directas de los eventos que cerraron la entrega anterior IMDb

Por otro lado, la vida de Mel y Jack entra en una fase de madurez absoluta. Ya como matrimonio, deben aprender a equilibrar su deseo de formar una familia con los desafíos inesperados que surgen al intentar echar raíces definitivas. Además, la historia lleva al espectador a explorar el pasado de Mel de una manera más profunda, al conectar sus raíces con el presente de la clínica, donde Doc Mullins enfrenta una de las crisis profesionales más duras de su carrera. La estabilidad del sistema de salud local pende de un hilo, y Hope tendrá que desplegar toda su astucia política para proteger el corazón del pueblo.

La séptima temporada de la serie sigue a Mel y Jack en su proceso de adaptación a la vida de recién casados (Foto: Netflix)

“Esta séptima temporada de la serie sigue a Mel y Jack en su proceso de adaptación a la vida de recién casados y en la búsqueda de formar una familia por medio de la adopción. A su vez, surgen tensiones del pasado y nuevos conflictos que amenazan con su estabilidad en Virgin River”, reza la sinopsis oficial que invita a maratonear con sus diez episodios.

Tres recomendaciones de Netflix para ver si te gustó Un lugar para soñar

1. Dulces Magnolias (2020)

Desde hace años, Maddie, Helen y Dana Sue se apoyan en su amistad para sobrellevar los altibajos en sus relaciones, familias y carreras en el pequeño pueblo de Serenity. Duración: cuatro temporadas. Ver Dulces Magnolias.

Trailer de Dulces magnolias

2. El baile de las luciérnagas (2021)

Tully y Kate son amigas íntimas desde pequeñas, cuando eran vecinas, y fueron inseparables durante treinta años de altibajos. Una obtuvo fama y fortuna. La otra, amor y familia. Son las mejores amigas más dispares, pero también las más fieles. Duración: dos temporadas. Ver El baile de las luciérnagas.

Trailer de El baile de las luciérnagas - Fuente: Netflix

3. Chesapeake Shores (2016)

Narra la vida de una mujer profesional que regresa a su pueblo natal para ayudar a su hermana y termina reencontrándose con su pasado y un viejo amor. Paisajes costeros hermosos y drama familiar asegurado. Duración: seis temporadas. Ver Chesapeake Shores.