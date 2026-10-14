Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, pidió que las mujeres prioricen los controles médicos anuales

Todo octubre se considera el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama y María José Riera, madre de Lali Espósito, emitió un mensaje importante en las historias de Instagram a modo de concientización y visibilización para sus seguidoras. Desde el auto y antes de realizarse el control correspondiente, dejó una reflexión contundente para todas.

La productora audiovisual atravesó en 2020 esta enfermedad y ahora debe someterse a una serie de supervisiones médicas periódicas para prevenir que el tumor vuelva a aparecer. Por este motivo y desde su experiencia, llevó un mensaje a todas las mujeres que pasan por alto esto.

Majo Riera concientizó a sus seguidoras sobre el cáncer de mama (Fuente: Instagram)

Al inicio del video, contó: “Hoy es un día en donde durante todo el día tengo estudios de control. Y venía pensando que vengo con mucha alegría a hacerme eso. Primero, porque tengo la posibilidad de hacerme estudios y de controlarme. Y segundo, porque tengo la decisión de hacerlo”.

“Es la misma decisión de ir por el mismo camino, de ponerme primero en mi lista, de priorizarme, de cuidarme para poder estar en salud, para poder estar en disfrute”, justificó Riera a la vez que intentó interpelar a su audiencia. Al cierre, concluyó: “Así que bueno, especialmente en este octubre, chicas, háganse todos los controles necesarios”.

En 2024, Majo Riera dio una entrevista a LA NACION y contó en detalle cuándo le diagnosticaron cáncer de mama. “El 24 de noviembre del 2020 me dijeron qué tenía cáncer. Estaba en la peluquería. En ese momento, me llamó mi ginecóloga para darme el resultado. Con todos los papelitos de los claritos en la cabeza recibí la noticia. Literalmente, no sabía qué hacer. No sabía si arrancarme todo y salir corriendo, o qué. Así que me quedé y esperé a que me terminaran los reflejos”, recordó.

“El 9 de diciembre me operaron y durante 2021 estuve en tratamiento de quimioterapia, radioterapia y demás, lo que supuso un aprendizaje tremendo”, reflexionó. Este período no solo la fortaleció a nivel físico, sino que también le permitió reevaluar su vida personal: “Tomé la decisión de separarme después de 35 años de matrimonio. En ese momento yo no quería cargar con la angustia de otra persona que no me podía acompañar y que no tenía las herramientas emocionales para hacerlo”.

Majo Riera fu diagnosticada con cáncer de mama en 2020 y en 2021 inició un tratamiento de quimioterapia (Foto: Instagram @majoriera.ok)

Majo Riera perdió una sobrina a causa del cáncer de mama, por ese motivo, su insistencia en hacer los controles periódicos. “Despertarme viva, eso ya es un gran logro. Tener la posibilidad de un día más, la oportunidad de vivirlo. Me tomo mi cortadito por la mañana, mis medicaciones y empiezo el día ejercitándome”, dijo por ese entonces a este medio.

En la actualidad, Riera se encuentra en plena promoción de su primer libro: Fue un buen verano, en el que relata su experiencia con la enfermedad y la decisión de terminar con su matrimonio apenas comenzó su tratamiento de quimioterapia.

Asimismo, resume cómo la amistad se convirtió en un hilo conductor de su relato, destacando que se formó una comunidad increíble junto a sus amigas, quienes incluso se mudaron con ella a la casa vacía de su hija Lali cuando atravesó el tratamiento de quimio. “Acá se refleja el resultado de esos meses y está dedicado a la amistad femenina”, señaló.