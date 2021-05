Malena Valenzuela habló de las secuelas que le quedaron del ACV: “Es volver a nacer”

Malena Valenzuela, la hija de la actriz María Valenzuela, sufrió un ACV hace 18 años y, desde entonces, su vida cambió por completo. En diálogo con Implacables (El Nueve), la joven recordó cómo fue el día que padeció el accidente cerebrovascular y el gran apoyo de su familia para salir adelante.

“En 2003 me agarró el derrame cerebral, en ese momento no se hablaba de ACV. A mí lo que más me perjudicó es la parte cognitiva, el habla, el lenguaje”, recordó Malena. También se refirió a lo importante que fue el acompañamiento de su mamá: “Mi mamá se fue conmigo el 10 de febrero y volví a mi casa el 30 de marzo. Mientras yo estaba en coma, ella estaba durmiendo a mi lado”, contó.

Cabe recordar que la joven presentaba una malformación congénita que desencadenó en el accidente cerebro vascular. “Tengo una malformación congénita, en general te explota entre los 15 y los 20 años. Es algo que no podés evitar”, informó.

Con respecto a las consecuencias que aún hoy padece debido al ACV, apuntó: “Sufro convulsiones y tengo que tomar tres pastillas por día. Es volver a nacer porque tuve que aprender a hablar porque me afectó lo cognitivo”. “Yo agradezco todos los días a la vida, a mi mamá y a los médicos que me salvaron la vida”. confesó.

En la actualidad, Malena se dedica a dar charlas de concientización sobre el ACV. Se trata de un programa llamado “Male te cuida”. “En su origen era dar charlas en las escuelas y después entregar la revista. Encontré en los chicos la forma de llegar a la familia, que puedan enseñar a sus padres, que se pueda hablar en la mesa”, explicó.

LA NACION