En pleno show en Washington, Estados Unidos y con un video inédito, Maluma anunció la noticia más feliz: va a ser padre por primera vez junto a Susana Gómez. El colombiano optó por hacer una revelación muy original y, fiel a su estilo, no faltó la música. Sus fanáticos estallaron al ver las imágenes inéditas de la pareja. Él, por su parte, sentado en el escenario, no pudo evitar quebrar en llanto al compartir este momento especial con el público.

Tras finalizar su hit “Carnaval”, con bailarines, fuego y humo, y en medio de los gritos de sus fans, el artista se tomó unos minutos para conectar con su público y hablar con ellos a corazón abierto. “Mi gente, les tengo una sorpresa esta noche. Hoy vamos a hacer el estreno mundial de mi próximo video”, anunció y como era de esperarse, la emoción de los presentes no se hizo esperar. “Ustedes van a ser testigos de algo que nadie en el mundo entero lo está viendo en este momento. Por primera vez quiero hacer el lanzamiento mundial de mi próximo video y tengo una noticia muy bonita para contarles”, continuó.

“Yo, como soy uno de ustedes, me voy a quedar aquí y voy a ver esa sorpresa con ustedes”, anunció y acto seguido se sentó en el escenario, de espaldas al público y se puso a ver el clip que se transmitió en una pantalla gigante. La primera imagen que apareció fue de un concierto que dio en abril de 2022, donde dijo: “Quiero aprovechar este momento para saludar a todos mis amigos que están por ahí, a mi familia, a mis padres...”. Tras una breve pausa, agregó: “Y a mi novia que está ahí. ¡Te amo! Tantos años buscando el amor por fuera y no me había dado cuenta de que estaba ahí, al ladito mío”.

Fue entonces cuando comenzó a sonar su nueva canción, “Procura”. Pero, fueron las imágenes las que hicieron que el estadio vibrara. ¿El motivo? Apareció la pareja del cantante, Susana Gómez, y más de uno se quedó completamente sorprendido, puesto que, en las fotos que Maluma compartió en sus redes, ella estaba de espaldas o con el rostro semicubierto. El romántico video estuvo conformado por distintos clips caseros de la pareja, juntos en un concierto, en un viaje y en la intimidad de su hogar.

La frutilla del postre llegó al final, cuando se pudo ver a la pareja en una visita médica y en un pequeño monitor una ecografía. Así, Maluma le anunció al mundo su flamante paternidad. Al ver la emoción en las imágenes, la alegría de su propia familia al conocer la noticia y sumado a los gritos de sus fans a su espalda, el músico no pudo evitar romper en llanto. Cuando se recompuso, se secó las lágrimas, se despidió de su público y se retiró del escenario muy conmovido.

El emocionante anuncio de Maluma: espera un bebé con su novia (Foto: captura de video)

Posteriormente, el video completo del momento fue subido a sus redes y sus fanáticos lo llenaron de comentarios de buenos deseos. “Ahora sí, Maluma baby”; “Esa hija es de medio Colombia” y “Solo amor para ustedes. ¡Los amamos infinito!”, fueron algunos de los mensajes. Asimismo, el video completo de “Procura” ya superó el medio millón de reproducciones.

Quién es Susana Gómez, la misteriosa novia de Maluma

Las cámaras apuntaron a Maluma y Susana Gómez en 2021, luego de que el músico anunciara que había encontrado el amor, tras separarse de Natalia Barulich. Lo que se sabe de la misteriosa mujer es que tiene 29 años, nació en Colombia y es arquitecta. Según trascendió, antes de estar en pareja con el intérprete de “Felices los 4″, estuvo casada.

Las primeras imágenes de Susana Gómez y Maluma aparecieron en 2021 Instagram @maluma

Gracias a las publicaciones de los clubes de fans, se pudo advertir que la arquitecta tiene una buena relación con la madre y la hermana de su novio. Incluso, hace un par de semanas, comenzaron los rumores de que la pareja había dado un paso más en la relación, ya que se pudo ver un anillo en la mano izquierda de ella. Si bien por el momento son solo especulaciones, de lo que sí hay certezas es de que Maluma y Susana están próximos a convertirse en padres.