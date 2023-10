escuchar

Maluma y Susana Gómez atraparon los reflectores en 2021, cuando el cantante de reguetón confirmó que su corazón ya tenía nueva dueña, tras su ruptura con Natalia Barulich. La novia del intérprete de “Felices los 4″ es arquitecta, nació en Colombia y tiene 29 años. Según trascendió, Gómez estuvo casada antes de convertirse en novia del artista.

Cuando su relación pudo salir a la luz, Maluma compartió su felicidad con una foto, en la que escribió: “Gracias, Santa”. En ese entonces, el cantante dejó entrever que se conocían desde hace bastante tiempo. “Tantos años buscando el amor por fuera y no me había dado cuenta de que estaba ahí, al ladito mío”, expresó el colombiano en un concierto en el Atanasio Girardot, de acuerdo con diversas fuentes.

Desde entonces, la pareja fue bastante discreta en cuanto a los detalles de su romance. Debido a que Gómez no es un personaje público y aparentemente no le interesa serlo, procura mantener su identidad más escondida que la de su famoso novio, quien en Instagram suma una comunidad de más de 63 millones de seguidores.

Maluma presentó a su novia Susana Gómez con una foto navideña

Los detalles de su romance continúan como un misterio, aunque a veces comparten detalles en redes sociales y dejan entrever parte de su relación. En las fotos en las que ella aparece con el cantante, apenas se le ve la cara o cuida estar de espaldas para no perder su privacidad. “Ahora tengo un... inédito, que se lleva todos los méritos”, escribió Maluma en una de las fotos.

Susana Gómez es el nombre de la novia de Maluma

En algunas imágenes que los clubes de fans del cantante publican en redes sociales, se puede apreciar que Susana Gómez tiene una buena relación con la madre y la hermana de su novio, con la que viajó a varios lugares, según se distingue en los posteos. En uno de ellos se ve a la familia reunida cerca de un helicóptero.

Hace apenas unas semanas comenzaron las especulaciones por una imagen que podría indicar que la pareja se comprometió, dado que, en el fondo difuminado de la instantánea, se aprecia un gran anillo en la mano izquierda de la arquitecta, por lo que quizá haya boda próximamente.

La foto por la que muchos creen que Maluma se comprometió

¿Quiénes son las exnovias de Maluma?

Aunque en su carrera profesional se lo ha vinculado con otras famosas, como Anitta, la relación más pública de Maluma fue con Natalia Barulich, la modelo con la que estuvo cerca de dos años. En una entrevista, la mujer reveló que su noviazgo era tóxico y que ella era la que se esforzaba para que funcionara. La pareja se separó en noviembre de 2019. Hubo ocasiones en que ella comenzaba los conciertos del cantante, ya que otro de sus pasatiempos es ser Dj.

“Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando el 100% y estaba recibiendo un 20%. Diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja”, dijo la modelo en una entrevista con Danny Morel, de acuerdo con Los Ángeles Times: “Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica”.

