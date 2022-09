Maluma anunció un show en la Argentina, lo promocionó con un mate y se hizo viral por un detalle

“¿Estamos listos? Argentina, ¿estamos listos?”, pregunta retóricamente Maluma en el último video que compartió en sus redes sociales. Un mate y la camiseta de argentina no faltaron para recrear un escenario pintoresco y cercano para sus fans. Con este simpático clip, anunció su regreso al país, para brindar un mega show a cuatro años de su última presentación en el país. La alegría de sus seguidores no tardó en llegar, pero también, un detalle de la filmación no pasó desapercibido.

Una persona con un mate en mano se acerca a una gran puerta. “Juancho estamos listos”, anuncia la mujer que espera la respuesta del cantante. Acto seguido, aparece él en pantalla. Luce la camiseta que el seleccionado argentino utilizó para el Mundial de Rusia 2018, en la que se visualiza un detalle muy especial: está dedicada y firmada por Diego Maradona.

Maluma anuncia su show en Velez

Luego de preguntar si sus fans argentinos están preparados para su regreso, Maluma agarra ese mate -que simboliza la tradición nacional - y realiza el esperado anuncio por el cual decidió grabar este simpático clip: el 29 de octubre brindará su show en el Estadio Vélez. Rápidamente, el video se viralizó y en medio de los festejos de los fans, tras la vuelta del artista a suelo nacional, otros tantos puntualizaron su visión en aquel elemento que aparece en primer plano.

Maluma vuelve a la Argentina y lo expresó de una manera muy peculiar

“Mirá esa bombilla al revés, se acaba de suicidar un gaucho”, bromeó un usuario en Twitter y abrió una puerta en el que muchas personas puntualizaron sobre este detalle correctamente mencionado. Como se ve en un primer plano, eligió un pintoresco elemento con un tallado especial en toda la superficie y está acompañado por una bombilla, y es aquí donde se destaca el error.

Como bien se sabe, la preparación del mate lleva cortos pero precisos pasos para disfrutarlo con un gran sabor. Cada persona tiene sus tips para cumplir con este objetivo de acuerdo a gustos personales; sin embargo, hay cuestiones generales para que, por ejemplo, no se lave rápido la yerba. Al tener en cuenta que hay toda una cultura detrás de preparar esta clásica bebida argentina, ver que hay algo mal en esto no pasa desapercibido.

El detalle de la bombilla no pasó desapercibido (Captura Twitter)

Puntualmente, en el video que compartió Maluma la bombilla está mal colocada. Este elemento metálico tiene una pequeña curvatura en el extremo que tendrá contacto con la boca, la cual tiene que estar direccionada hacia arriba, ya que tiene una función de comodidad como de la correcta circulación del agua que pasará por allí. La persona que preparó el mate para el cantante no visualizó este detalle y estaba colocada incorrectamente, ya que estaba en dirección hacia abajo.

“Eso no es un mate, es una sopa. Hay que declararlo ciudadano no grato ya”; “Acá le podemos enseñar a armarlo, cebarlo y tomar unos dulces”; “No tomó un mate en su vida”; “Casi me agarra un síncope viendo bailar la bombilla en ese mate aguado” y “No puedo dejar de ver la bombilla”, fueron algunos de los comentarios con humor, en el que no faltó quien propuso un encuentro con el cantante para darle tips de preparación, ya que también otros tantos remarcaron que la yerba estaba muy lavada como para poder disfrutar de la bebida.