El famoso cantante colombiano Juan Luis Londoño, conocido por todos como Maluma, se convirtió en padre este fin de semana y compartió, en sus redes sociales, un tierno posteo con las fotos de su París, su hija recién nacida, junto a su esposa, la arquitecta Susana Gómez.

A los 29 años de edad, el cantante se consagró como padre primerizo. Desde hacía tiempo, compartía su amor por la llegada de su hija. Según se pudo observar a raíz del tipo de publicaciones que el cantante realizó, la paternidad lo tenía ansioso y feliz. Así, compartió constantemente fotos de la panza de su mujer y comentaba lo emocionado que estaba de recibir a su hija.

En su cuenta de Instagram, donde reúne más de 63 millones de seguidores, hizo mención al día tan especial que vivió junto a su mujer. “El 9 de marzo a las 8:23 A.M. nació el amor de nuestras vidas Paris Londoño Gómez”, reveló sobre los detalles del nacimiento.

Maluma está en pareja con Susana desde 2021: París es su primera hija

Luego, continuó por agradecer a quienes le acercaron un mensaje de aliento y amor por este gran momento en su vida: “Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y por sus buenos deseos”, dijo. Además, hizo mención especial a su pareja: “Susana, amor: gracias por cumplirme el sueño más grande de ser padre, jamás olvidaré ese momento. Las amo”.

La relación entre Maluma y Susana Gómez comenzó en 2021, cuando el cantante de reggaetón confirmó que su corazón ya tenía nueva dueña, tras su ruptura con Natalia Barulich. La novia del intérprete de “Felices los 4″ es arquitecta, nació en Colombia y tiene 29 años. Según trascendió, estuvo casada antes de convertirse en novia del artista.

Maluma y Susana mostraban el minuto a minuto del embarazo

Cuando su relación pudo salir a la luz, Maluma compartió su felicidad con una foto, en la que escribió: “Gracias, Santa”. En ese entonces, el cantante dejó entrever que se conocían desde hace bastante tiempo. “Tantos años buscando el amor por fuera y no me había dado cuenta de que estaba ahí, al ladito mío”, expresó el colombiano en un concierto en el Atanasio Girardot.

Desde entonces, la pareja fue bastante discreta en cuanto a los detalles de su romance. Debido a que Gómez no es un personaje público y aparentemente no le interesa serlo, procura mantener su identidad más reservada que la de su famoso novio, quien en Instagram no la etiqueta en ninguna publicación.

Maluma y Susana, felices por la llegada de París

Luego del nacimiento de un nuevo integrante, muchos famosos eligen evitar mostrar los rostros de sus hijos pequeños hasta que alcancen la mayoría de edad para preservar su identidad y que puedan tener una vida común y corriente, relacionarse sin presiones y poder vivir de manera casual, cosa que sería más complejo si la gente los reconociera. Y si bien la bebé de Maluma nació hace tan solo dos días, el cantante aún no ha revelado el rostro de la pequeña. Todavía con se sabe si el artista decidirá revelar su identidad o continuará con la postura de varios famosos de cuidar a sus niños.

