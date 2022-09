El mal momento de Alexis Bledel: por qué la actriz de Gilmore Girls quiere alejarse de la industria

Alexis Bledel conoció la fama en plena adolescencia cuando Amy Sherman-Palladino la eligió para el personaje de Rory Gilmore en su exitosa serie Gilmore Girls que tuvo su revival en Netflix en 2016 con A Year in the Life . Sin embargo, más allá de que disfrutaba del proceso de preparación e interpretación no solo para el rol de Rory sino para los que vendrían luego (Lena en el film Un verano en pantalones, Beth Dawes en el drama Mad Men), nunca se sintió del todo cómoda en Hollywood. Oriunda de Texas e hija de padre argentino, Alexis no siempre quiso ser actriz.

Debido a su gran timidez, su madre Nanette la impulsó a participar de obras en un teatro comunitario y la constancia de pisar el escenario con asiduidad fue lo que la ayudó a superar algunas trabas, al igual que su breve incursión en el mundo del modelaje. En 2000, llegó el rol de Rory y no tuvo tiempo de procesar la vorágine. Ya era parte de un éxito indiscutido.

Gilmore Girls con Alexis Bledel y Lauren Graham

“Nunca me imaginé como actriz, si tengo que ser sincera”, declaró en una ocasión y sumó: “En realidad, siempre me imaginé estando detrás de cámara”. De acuerdo a lo informado por el portal IGN, Alexis manifestó en varias ocasiones su deseo de convertirse en escritora y en cineasta, un anhelo que parece persistir hasta el día de hoy y que, en cierto modo, le permite seguir en la industria pero no en el centro de los reflectores, lugar que la pone extremadamente incómoda. “Siento que si elijo esos caminos le estaría siendo más fiel a mi personalidad introvertida”, contó en diálogo con la publicación East Bay Times. “Lo que me sucede a veces es que me encuentro con actores que son igual de tímidos que yo y eso me reconforta, pensar que no estoy sola en eso”, señaló.

Si uno se detiene en su carrera, no encontrará demasiadas producciones ya que Alexis siempre fue muy selectiva. De hecho, sus dos personajes más exitosos la acompañaron en diferentes etapas de su vida. Con Rory atravesó su adolescencia y el paso a la vida adulta, mientras que Emily Malek, ese memorable personaje de la serie The Handmaid’s Tale por el que fue premiada con el Emmy y por el que recibió tres nominaciones más a la estatuilla, estuvo a su lado con una fuerza indeleble mientras ella navegaba la maternidad.

Alexis Bledel en The Handmaid's Tale Gentileza Paramount+ - Hulu

“Estar interpretando a un determinado personaje es natural para mí, siento que es un espacio que puedo controlar, no sucede lo mismo cuando tengo que promocionar lo que hago”, declaró la actriz, quien reveló ser una persona “evasiva” al momento de lidiar con la prensa, aunque esto solo implique ceñirse a hablar de su trabajo. Bledel nunca pudo adaptarse a esa arista de su profesión. Este año, la actriz se encuentra atravesando un momento muy duro, un momento bisagra. En primera instancia, decidió despedirse de The Handmaid’s Tale. Luego, se comunicó que iba a divorciarse de su marido y padre de su hijo, Vincent Kartheiser, a quien conoció filmando Mad Men.

De repente, sucedió todo aquello que ella prefiere evitar: las especulaciones, las versiones sobre su vida personal y su carrera, ser el centro de atención. Como consecuencia, eligió la reclusión. “Cuando me hice famosa noté que la gente me empezaba a tratar distinto y a nivel social cambió mi vida, me afectó. Ahora lidio con eso, lo manejo, pero solo porque no me considero una celebridad”, expresó la actriz, quien confesó que contempla la idea de renovar casas como una forma de conectarse con una pasión que siempre estuvo latente: la arquitectura.

“Me gusta la actuación, pero la renovación de hogares me divierte mucho”, manifestó en 2015 en una entrevista con Nylon. “Es algo creativo que puedo controlar, mientras que la actuación se me va de las manos a veces, entonces necesito la restauración para cambiar el ritmo”, reconoció. Por lo tanto, cuando siente que su trabajo como actriz le empieza a pesar, decide alejarse de la industria, como lo está haciendo actualmente.

Su inesperada renuncia a The Handmaid’s Tale

Elisabeth Moss es Defred y Alexis Bledel, Deglen, dos de las criadas, esclavas reproductoras en la República de Gilead que imaginó Atwood Hulu

En mayo de este año, la actriz sorprendió cuando comunicó, a través de la publicación Variety, que ya no iba a formar parte del drama ganador del Emmy cuya quinta temporada llega a Paramount+ el 18 de septiembre. “Voy a estar eternamente agradecida con Bruce Miller por escribir escenas tan veraces y resonantes para Emily, y con Hulu, MGM, el elenco y el equipo por su apoyo”, expresó. De inmediato, surgieron versiones de una disputa con Elisabeth Moss, protagonista de la ficción distópica basada en la obra de Margaret Atwood, y de que no estaba conforme con su intervención en la quinta entrega de la serie. En efecto, el personaje de Emily, uno de los mejores del drama, fue de mayor a menor, incluso cuando había encontrado un espacio para lucirse con subtramas muy poderosas.

Como es propio en ella, decidió no compartir las razones de su partida, pero sí podemos inferir, por sus declaraciones a lo largo de las temporadas, que Emily fue un personaje que tuvo un costo emocional muy alto. “Había escenas que me dejaban enferma... Como cuando Emily es torturada, por eso busqué pasar con ese papel un tiempo limitado, tan solo un par de veces por mes”, le contó a Deadline. Según la actriz, pudo superar esos momentos de malestar porque el período de rodaje no fue tan intenso. “Si hubiese tenido que hacer lo que hice con otro ritmo, la oscuridad me hubiese desafiado, me ayudó poder volver a mi casa y salir de ese mundo para entrar a una realidad totalmente distanciada de la de Emily”, amplió la actriz.

Alexis Bledel ganó el Emmy por su rol de Emily en el drama de Bruce Miller Archivo

Aunque dejar la ficción fue difícil para ella, también implicó un alivio. “No quería sentirme abrumada”, apuntó. Esta no es la primera vez que Alexis se distancia de la actuación. “Como no soy tan famosa, puedo hacerlo”, reconoció, sabiendo sus límites. Durante la filmación de Gilmore Girls también se tomaba períodos para concentrarse en otros proyectos. “Solo actúo cuando encuentro algo que me apasiona porque si no, no dejo mi casa, quiero amar lo que hago, estar motivada”, le contó a ET Online. Esa postura explica la etapa en la que se encuentra actualmente, aunque con un aditamento que volvió a ponerla en el ojo de la tormenta: su divorcio.

Bledel y Kartheiser, por caminos diferentes

Vincent Kartheiser y Alexis Bledel se divorciaron este año tras ocho años juntos Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

El deseo de la actriz de pasar inadvertida lo vemos en cómo lidió siempre con su vida personal: sin hablar con la prensa. Si bien se mostró con su ahora exmarido en diferentes red carpets, su casamiento en junio de 2014 fue sorpresivo, al igual que el nacimiento de su hijo al año siguiente, que la actriz logró ocultar durante todo 2015.

Luego de los rumores suscitados en relación con su partida de The Handmaid’s Tale, llegó el anuncio de su divorcio tras 8 años de relación, noticia que también desató una ola de rumores. Sobre este tópico, en cambio, ninguno de los actores se pronunció. Kartheiser le pidió el divorcio a Bledel el 10 de agosto y ambos se negaron a dar declaraciones a la prensa. “Si abro esa puerta con el mundo, entonces van a entrar sentimientos que no me gustan. El amor es mágico, espiritual, no se siente correcto ostentarlo”, declaró Kartheiser en diálogo con Vulture.