Así es el árbol genealógico de Diego Maradona

La muerte de Diego Maradona entristeció al mundo. El astro del fútbol murió a los 60 años a causa de un paro cardiorespiratorio, luego de llevar adelante una intensa vida. Y entre las cuestiones que siempre resonaron sobre la vida del diez, una de las más llamativas tiene que ver con su árbol genealógico.

Maradona reconoció oficialmente a cinco hijos. En primer lugar, Dalma, de 33 años, y Giannina, de 31 años, producto de su matrimonio con Claudia Villafañe, quienes ahora son madres de Roma y Benjamín, respectivamente, nietos del astro del fútbol.

También es padre de Diego Sinagra Maradona, más conocido como Diego Maradona Jr., que nació en Napoli hace 32 años y es el fruto de la relación del ex jugador con la italiana Cristiana Sinagra. Si bien durante muchos años, Diego no reconoció a su hijo, la justicia de Italia tras analizar sus pruebas de ADN confirmó el vinculo, y después de muchos años de haberlo negado, el ex DT de la selección argentina reconoció su paternidad. Desde agosto de 2016, ambos comenzaron a relacionarse.

Actualmente, el hijo del entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata vive en Italia junto a su pareja y sus hijos: Diego Matías e India Nicole. Junior hizo las divisiones inferiores en Napoli, el club en el que Diego es el máximo ídolo, y también tuvo un destacado desempeño con la selección italiana de fútbol de playa.

La cuarta hija de Maradona es Jana, hija de Valeria Sabalain, con quien el exjugador mantuvo un "affaire". Diego y Valeria se habían conocido en un restaurante donde la joven trabajaba como moza. Diego también negó esta paternidad y recién conoció a su hija cuando la chica tenía 18 años y fue en busca de su padre a quien encontró en un gimnasio de Buenos Aires.

El quinto hijo del Diez es Diego -Dieguito- Fernando, hijo de Verónica Ojeda, que nació en 2013. Según trascendió, la nueva paternidad habría enfurecido al Diez y habría generado la disolución de la pareja. Luego de la separación, Ojeda se encargó que su hijo no perdiera contacto con su padre.

En este contexto, hace poco tiempo, el abogado de Maradona, Matías Morla, brindó una entrevista en la que reveló que el exjugador tendría tres hijos en Cuba, de dos madres diferentes, fruto de relaciones que mantuvo durante su estadía en la isla entre los años 2000 y 2005. Morla remarcó en ese momento que la existencia de estos tres nuevos herederos se sabe desde 2004, pero que se conoció debido al avance de los juicios de filiación.

Diego Armando Maradona murió hoy. Se descompensó y sufrió un paro cardíaco en la casa que habitaba en el barrio San Andrés de la zona de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires. Su corazón ya no resistió y no pudo ser reanimado por los médicos que se acercaron hasta el lugar en nueve ambulancias.

La noticia la confirmó su abogado Matías Morla y al lugar llegaron inmediatamente su exesposa, Claudia Villafañe, y sus hijas Dalma y Giannina, quienes viven en el mismo barrio y fueron las primeras en arribar. Más tarde, también se acercaron las hermanas. El primer médico que socorrió a Diego fue un vecino, que integra el equipo médico del Delta Rugby Club. Luego, llegaron patrulleros y pusieron una cinta a unos 50 metros de la casa para evitar las concentraciones.

