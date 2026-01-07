Rating: el picante debut de Yanina Latorre subió los números de MasterChef

Tras la salida de Sofi Martínez, son once los famosos que quedaron fuera de competencia en MasterChef Celebrity. Y si bien pronto llegará el repechaje, momento en el que algunos participantes tendrán la chance de volver al concurso, la vara está cada vez más alta y se les hará muy difícil poder continuar dentro del reality. Una de las figuras que se ganó el cariño de la gente que sigue el programa es Maxi López. El exfutbolista ocupa un lugar importante por sus cualidades culinarias y, a su vez, tiene un ida y vuelta muy picante con Wanda Nara del que habla todo el mundo.

En esta instancia del ciclo de cocina un paso en falso te deja fuera de juego. Cuando López tuvo que volver a Suiza por el nacimiento de su hijo Lando, eligió dos personajes clave para que lo reemplazaran. La semana pasada, Claudia Villafañe, primera ganadora de MasterChef Celebrity lo cubrió e hizo un muy buen papel que la llevó a subir al balcón. Y quien es la responsable de cuidar el lugar desde esta noche es Yanina Latorre. La conductora de SQP advirtió que llegaba en pie de guerra contra todos y no defraudó.

La noche comenzó con la competencia entre los especiales de Pasapalabra con Gustavo Conti, Noelia Marzol e Imanol Rodríguez contra Ezequiel Campa, Ramiro Arias y Belén Francese versus LAM, Bendita y el cine de eltrece, con ventaja para Telefe. El ciclo que conduce Iván de Pineda se mantuvo liderando la franja con un pico de 11.1 puntos, mientras que “El mundo del espectáculo” se posicionó segundo con 3.4. Detrás estuvieron el programa de espectáculos de Ángel de Brito y el ciclo de Edith Hermida con un pico de 3.2 puntos de rating. Pasadas las 22.15 arrancó una nueva semana de competencia de MasterChef Celebrity con un piso de 11.0 y, lógicamente, todas las miradas estuvieron puestas en la recién llegada. Fiel a su estilo, Yanina Latorre cuestionó a todos. “Pedí camarín igual que la Joaqui, este programa tiene un montón de rumores porque ustedes son muy chusmas”, bromeó. “¿Estamos peleadas vos y yo?”; le preguntó a Wanda. “No solo estamos bloqueadas”; le respondió la conductora.

El picante debut de Yanina Latorre subió los números de MasterChef

Leandro ‘Chino’ Leunis, la Joaqui, Susana Roccasalvo, Miguel Ángel Rodríguez, Ian Lucas y Latorre tuvieron que sortear la prueba de preparar el mejor plato con pechito de cerdo en 60 minutos. Pero como en MasterChef no todo es lo que parece, los famosos tuvieron que cocinar con una cantidad limitada de utensilios que venían en la caja misteriosa. A medida que fue avanzando la competencia, el rating trepó a los 12.4.Por su parte, “007 Sin tiempo para morir” se mantuvo segundo en la franja con un pico de 3.5 puntos, cifras acordes con la temporada de verano. Polémica en el Bar en su nuevo horario de las 22 y Bienvenidos a ganar de Laurita Fernández, se mantuvieron peleando el tercer lugar. Mariano Iúdica junto a Diego Moranzoni, Silvina Escudero, los periodistas Javier Calvo y Daniel Fava hablaron, entre otros temas, de la entrevista que le dio Lionel Messi a Nicolás Occhiato y Diego Leuco.

En MasterChef, a la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares. El primero en presentar su plato fue Ian Lucas, guiso de lentejas con pechito de cerdo a la miel aprobado por el jurado. Luego llegó el turno del Chino Leunis con un pechito de cerdo braseado con puré de cabutia y queso azul; seguido de Miguel Ángel Rodríguez con pechito de cerdo laqueado acompañado de papas rústicas. Susana Roccasalvo presentó un pechito de cerdo agridulce con papas españolas y una ensalada fresca por el que fue felicitada, Yanina Latorre sorprendió con un pechito de cerdo con puré de papas con salsa de mostaza y miel y la Joaqui cocinó pechito de cerdo con boniato en cuña con éxito. Los delantales grises fueron para el actor, la cantante y el influencer que pasaron a la noche de última chance.

MasterChef Celebrity lideró la noche del martes con una marca máxima de 13.1 puntos. “No odio a Mauro -Icardi-, no es odio, me da lástima la gente poco inteligente”, le respondió Nara a la conductora de SQP y por primera vez públicamente habló de su expareja, sin pelos en la lengua. Acorde a esta nueva edición donde lo mediático está por encima de la cocina, la llegada de Yanina Latorre le aportó picante a un reality que se nutre de los cruces entre Wanda con la mayoría de los participantes. Y a juzgar por los números, el público le dijo que sí.