“Marcas Maradona”: confirmaron el procesamiento del abogado Matías Morla por defraudación

El año en el que se declaró nulo el juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona termina con más noticias judiciales: un tribunal de alzada confirmó el procesamiento y el embargo sobre los bienes del abogado Matías Morla hasta cubrir la suma de $2000 millones.

Se trata de la demanda iniciada por Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas del Diez, por la “marca Maradona”, administrada por la empresa Sattvica SA. La decisión fue tomada por los jueces Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Pinto, integrantes de la Sala VII de la Cámara del Crimen.

La medida alcanza también a Claudia y Rita Maradona, dos de las hermanas del Diez, entre otros acusados

Rita Maradona y su abogado Pablo Jurado en una de las audiencias del juicio por la muerte del Diez, que finalmente fue declarado nulo Ricardo Pristupluk

Morla, último abogado y apoderado del astro mundial de fútbol, y las hermanas Maradona habían sido procesados el 18 de septiembre pasado por los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Marcelo Luciani.

La causa, donde también son querellantes Jana (representada por los abogados Félix Linfante y Marcel D’ Angelo), Diego Armando y Diego Fernando, los otros tres hijos del excapitán de la selección, se inició después del fallecimiento de Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

En primera instancia, Morla y los demás imputados habían sido sobreseídos. Pero la decisión fue apelada. Luego, en el fallo citado, el abogado y su cuñado, Maximiliano Pomargo, fueron procesados como “coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta” y las hermanas del Diez, como partícipes necesarias.

En abril pasado, cuando prestó declaración indagatoria ante la jueza en lo criminal y correccional Rita Acosta, representado por los abogados Mauricio D’Alessandro y Rafael Cúneo Libarona, Morla presentó un escrito de 60 carillas para explicar cómo fue la cesión de la “marca Maradona” a las hermanas del astro mundial del fútbol.

“Morla cedió las marcas a las hermanas de Maradona por pedido de Diego. Maradona siempre prometió las marcas a sus hermanas porque tenía muy buena relación. Eso no es delito. Morla no obtuvo ningún beneficio económico. Cumplió con el pedido de su amigo Maradona. La transferencia está documentada y el pedido de Maradona también”, había dicho a LA NACION Cúneo Libarona.

Dalma y Gianinna Maradona en los tribunales de San Isidro Ricardo Pristupluk

“En otro orden, si bien Sattvica SA fue una empresa real, como postuló la defensa de Morla, de acuerdo con lo probado en las actuaciones a partir de las informaciones proporcionadas por la Inspección General de Justicia (IGJ), se estableció que no desarrolló alguna actividad económica durante varios años, de modo que resulta acertada la consideración acerca de que se trató de un ropaje societario. Por otra parte, no puede prosperar la argumentación en torno a que el deseo de Diego Maradona había sido ‘poder entregar el fruto de sus años de deportista de elite a sus hermanas y no a sus hijas’, extremo que inclusive manifestara públicamente en un video que el imputado presentó en el descargo formulado, pues colisiona con los principios del derecho sucesorio. Al respecto, de suyo las querellantes cuentan con una porción legítima de la que siquiera pueden ser privadas por testamento", se sostuvo en la resolución firmada hoy.

Jana Maradona, una de las hijas del Diez NICOLAS SUAREZ - AFP

Al confirmar los procesamientos, los camaristas afirmaron: “Se tiene en cuenta que el testamento comporta un acto personalísimo y como tal, es indelegable. Ello implica que las disposiciones testamentarias no pueden dejarse al arbitrio de un tercero. En el caso, dicho extremo lleva a afirmar que la ausencia de una última voluntad expresada válidamente en términos testamentarios, no puede suplirse como se pretendió, argumentando que Maradona ‘le encomendó [a Morla] dar las marcas a sus hermanas’”.