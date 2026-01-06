Aseguran que Ciro Martínez estaría en pareja con Luli Bass, la bajista de Los Piojos

Después de permanecer lejos de los escenarios por más de una década, el retorno de Los Piojos en 2024 y el cierre de su gira en 2025 causó gran entusiasmo entre sus fans. Tras la euforia por ello, dos integrantes volvieron a resonar a principios de este 2026 por un aparente romance secreto. Se trataría de Andrés “Ciro” Martínez y Luciana Valdés, la bajista del grupo y que se hace llamar Luli Bass.

De acuerdo a Fernanda Iglesias, quien informó de esta presunta relación sentimental mediante la emisión de Puro Show (eltrece), el líder de la banda y su compañera habrían iniciado un romance hace meses. Cabe recordar que ella tiene 35 años y es el reemplazo del histórico integrante del grupo, Micky Rodríguez.

Aseguran que Andrés Martínez y Luli Bass estarían en pareja

Según la periodista de espectáculos, la pareja habría decidido mantenerse en secreto, hasta el momento, debido a que a Ciro “le cuesta blanquear sus vínculos” y lo calificó de “mujeriego”.

Después de 15 años sin tocar en un escenario, Los Piojos se unieron para conformar nuevamente lo que fue la banda de los 80, a excepción de Rodríguez, a quien no convocaron para este proyecto. En su lugar, Martínez invitó a Luli Bass, “a quien ya tenía fichada” y que “estaba casada” con el baterista de Los Ratones Paranoicos, Heber Vicente, explicó Iglesias y destacó que se llevan “muy bien”. Incluso hizo hincapié en que la famosa bajista tiene dos hijos.

Luli Bass fue vinculada en una relación sentimental de hace un año con el líder de Los Piojos, "Ciro" Martínez (Fuente: Instagram/@lulibass)

“Ellos se enamoraron y ella se separó de su marido. Se fue de la casa. Hace un año que están”, sostuvo la periodista. Pese a que los rumores crecieron y la noticia destapó un noviazgo que se mantuvo oculto hasta esta semana, los implicados en cuestión evitaron pronunciarse al respecto y aún mantienen el bajo perfil.

Cabe recordar que Luciana Valdés lleva en el ambiente de la música más de dos décadas. Su trayectoria arriba de los escenarios empezó a los 13 años y trabajó con diversos artistas argentinos, como Valeria Lynch y Juanse.