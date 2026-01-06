Aseguran que Ciro Martínez estaría en pareja con Luli Bass, la bajista de Los Piojos
En medio del regreso de la banda a los escenarios, surgió con fuerza el rumor de que ambos compañeros estarían en la antesala de una relación sentimental
- 2 minutos de lectura'
Después de permanecer lejos de los escenarios por más de una década, el retorno de Los Piojos en 2024 y el cierre de su gira en 2025 causó gran entusiasmo entre sus fans. Tras la euforia por ello, dos integrantes volvieron a resonar a principios de este 2026 por un aparente romance secreto. Se trataría de Andrés “Ciro” Martínez y Luciana Valdés, la bajista del grupo y que se hace llamar Luli Bass.
De acuerdo a Fernanda Iglesias, quien informó de esta presunta relación sentimental mediante la emisión de Puro Show (eltrece), el líder de la banda y su compañera habrían iniciado un romance hace meses. Cabe recordar que ella tiene 35 años y es el reemplazo del histórico integrante del grupo, Micky Rodríguez.
Según la periodista de espectáculos, la pareja habría decidido mantenerse en secreto, hasta el momento, debido a que a Ciro “le cuesta blanquear sus vínculos” y lo calificó de “mujeriego”.
Después de 15 años sin tocar en un escenario, Los Piojos se unieron para conformar nuevamente lo que fue la banda de los 80, a excepción de Rodríguez, a quien no convocaron para este proyecto. En su lugar, Martínez invitó a Luli Bass, “a quien ya tenía fichada” y que “estaba casada” con el baterista de Los Ratones Paranoicos, Heber Vicente, explicó Iglesias y destacó que se llevan “muy bien”. Incluso hizo hincapié en que la famosa bajista tiene dos hijos.
“Ellos se enamoraron y ella se separó de su marido. Se fue de la casa. Hace un año que están”, sostuvo la periodista. Pese a que los rumores crecieron y la noticia destapó un noviazgo que se mantuvo oculto hasta esta semana, los implicados en cuestión evitaron pronunciarse al respecto y aún mantienen el bajo perfil.
Cabe recordar que Luciana Valdés lleva en el ambiente de la música más de dos décadas. Su trayectoria arriba de los escenarios empezó a los 13 años y trabajó con diversos artistas argentinos, como Valeria Lynch y Juanse.
