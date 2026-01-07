Marvel lanzó el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday y mostró las primeras imágenes de los X-Men
Tras sufrir la filtración de cada uno de sus adelantos, Disney decidió publicarlos en sus canales oficiales para que los fans puedan disfrutarlos en alta definición; qué personajes protagonizaron este teaser
A finales de diciembre e inicios de enero, Marvel mostró varios teaser de los personajes más queridos que aparecerán en Avengers: Doomsday. El primero fue Steve Rogers (Chris Evans), el segundo fue Thor (Chris Hemsworth) y ahora fue el turno de los X-Men.
En este nuevo adelanto de lo que se verá el 17 de diciembre de 2026, se aprecia a los X-Men. En un video que dura menos de un minuto, se ve a Charles Xavier / Profesor X (Patrick Stewart), Erik Lehnsherr / Magneto (Ian McKellen) y un pequeño vistazo de Scott Summers / Cíclope (James Marsden), quienes ya habían sido confirmados en el anuncio de 27 actores de Marvel. Esos personajes se encuentran en la Escuela Xavier para Jóvenes Superdotados, que parece estar vacía de estudiantes y personal, mientras Charles y Erik jugaban al ajedrez como en las películas clásicas.
Tras ver a estos icónicos personajes, se ve a Cíclope, quien se quita el visor para lanzar un rayo óptico a máxima potencia en medio de una batalla. Ante las expectativas de los fans aparece la pantalla negra que dice “Los X-Men regresarán en Avengers: Doomsday”, lo que deja a la expectativa el regreso de otros mutantes.
Aunque los fans de X-Men esperan el regreso de los mutantes, Marvel ya presentó a algunas de sus variantes como en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que mostró una variante de Xavier, y luego hizo lo mismo en The Marvels y Deadpool & Wolverine, por lo que podríamos ver a los X-Men en futuros proyectos.
Dentro de Avengers: Doomsday se encuentran confirmados Charles, Erik y Scott. Además de Kurt Wagner / Nightcrawler (Alan Cumming), Raven Darkhome / Mística (Rebecca Romijn), Hank McCoy / Bestia (Kelsey Grammer) y Remy LeBeau / Gambito (Channing Tatum). Aún no está confirmado si aparecerán otros personajes de X-Men como James ‘Logan’ Howlett / Wolverine (Hugh Jackman), Ororo Munroe / Tormenta (Halle Berry) o Jean Grey (Famke Janssen).
Por Pamela Andrea Avendaño Parra
