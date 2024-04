La tajante decisión de Raquel Mancini sobre las burlas de Andy Kusnetzoff: “Nunca voy a perdonarlo”

Escuchar

Raquel Mancini vivió épocas doradas y momentos difíciles a lo largo de su vida. Quien supo ser un ícono de la moda en los años 90 confiesa haber sido víctima de bullying mediático y de violencia de género. En medio de duras acusaciones, la exmodelo disparó contra Andy Kusnetzoff por hechos vividos tiempo atrás.

Invitada al programa Noche al Dente (América TV), Mancini contó que decidió evitar durante años la exposición pública por las burlas que recibió tras la cirugía estética de labios que se hizo décadas atrás. “Se cagaron de risa de mí. Me alejé de los medios por el bullying que me hicieron. Hay gente que todavía me tiene que pedir perdón, por ejemplo, Andy Kusnetzoff”, expresó tajante.

El vínculo con el conductor se resintió después de un episodio que ambos compartieron durante una cobertura. “Él se rio mucho de mí, cuando él hacía CQC y todo eso, y yo trabajaba para la radio”, detalló primero. La exmodelo contó que, en una ocasión, ella ejercía “de notera en pleno acto de la CGT” cuando el periodista le habría preguntado: “‘¿Qué hacés acá, Mancini?’”, a lo que ella respondió: “‘Estoy haciendo lo mismo que vos. ¿No ves que estoy con un micrófono y un grabador?’”, le dijo.

Mancini explicó que luego ese momento salió al aire y fue motivo de burlas. Tras ello, contó que no se volvió a cruzar con Kusnetzoff. “Me llaman todos los años, 50 veces, para ir al programa [PH Podemos Hablar], pero no voy a ir nunca. No se lo perdono, porque por ello sufrió mi familia, sufrí yo y sufrieron las personas que me quieren. Hay un límite y yo ya no dejo que me jodan más. El límite lo pongo yo”, sostuvo.

En otro momento de la conversación con Fernando Dente, el conductor le preguntó a la invitada si en el pasado mantuvo romances con famosos. “Sí”, contestó la exmodelo entre risas, antes de aclarar que ahora está soltera.

El anfitrión quiso saber acerca de una cita fallida que Mancini habría tenido con Facundo Moyano. “Habrá sido hace un año y medio, fue un embole”, reconoció la exmodelo con humor y compartió que el encuentro se dio a través de una amiga en común. “Nos vimos cara a cara, él estaba en un impasse [en su relación con Eva Bargiela], bien de papeles. Fuimos a un lugar público, pero si no querés, no te ven, nadie se entera de nada”, precisó sobre el fugaz momento.

En la charla, la invitada también recordó el vínculo que la unió en su juventud con el actor Martín Seefeld, con quien llegó a contraer matrimonio. “Me casé de blanco y todo con él. Fue una linda relación y hoy tenemos muy buena onda, es un divino. Yo tenía 19 y él 23 cuando nos casamos. Estuvimos tres años y estuvo bien, pero cada uno fue por su lado. Al día de hoy nos seguimos hablando, nos saludamos para los cumpleaños”, contó.

Hoy, la exmodelo apuesta a un nuevo amor, pero no a cualquier precio. “Ya no quiero más psicópatas, tuve de todo, me pasó de todo”, reconoció antes de revelar duros momentos que vivió con anteriores parejas. “Me cagaron a trompadas, sufrí violencia de género, me desfiguraron la cara. La pasé muy mal; más allá de los golpes, me humillaron. Yo no quería que las personas que me quieren, que estaban cerca, me vieran así, con un ojo mal o llorando, y mi familia me rescató. Me fueron a buscar mi mamá y mi papá”, confesó.

Mancini detalló que en ese momento se había ido a vivir a Quilmes con un representante de jugadores de fútbol y recordó la mala experiencia que atravesó junto a Gustavo Mascardi, a quien definió como “un monstruo”. “Él ahora vive en España. Mi mamá me fue a buscar a Quilmes y me dijo: ‘Basta, esto se terminó’. Ya nos había visto en Punta del Este, que él no quiso venir a mi casa, con mi familia, quiso alquilar otra casa. Mamá llegó y vio varias situaciones que no le gustaron y me dijo: ‘Vamos, está papá esperando abajo’. Y yo me las tomé”, reveló.

En el programa, al ser consultada por sus deseos de ser mamá, Mancini contestó: “Eso ya pasó. Lo estoy tratando en terapia, cuando esté más preparada voy a contarlo”. La invitada también se emocionó al hablar sobre la muerte de su padre: “Fue muy duro para mí”.

