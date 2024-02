escuchar

Marcela Kloosterboer y Mariano Martínez fueron una de esas parejas que traspasó la ficción y que causó furor en el mundo del espectáculo, sobre todo entre los fanáticos de Son Amores, la telenovela de Adrián Suar que protagonizaron juntos entre 2002 y 2004. Pese a que pasaron más de 20 años de aquella época, la actriz recordó la mala experiencia que tuvo con el actor y sus dichos no pasaron desapercibidos.

Marcela Kloosterboer recordó el mal momento que atravesó cuando salía con Mariano Martínez (Foto: captura TV)

Los actores se conocieron en el rodaje de la producción de Pol-ka cuando ella tenía 19 años y él 24; fue tal el flechazo que rápidamente comenzaron a salir. Sin embargo, en las últimas horas se refirió al mal momento que atravesó con quien en aquel entonces era uno de los galanes de la televisión argentina. “Me costó mucho enfrentar a la prensa cuando hacía Son Amores y estaba de novia con Mariano”, comenzó diciendo en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), ciclo al que estuvo invitada para promocionar su obra de teatro, Radojka.

Y siguió: “Recién empezamos a salir y me escondía, no sabía si iba a funcionar o no. Veníamos de otra relación y no queríamos salir en todos lados”.

En ese sentido, remarcó que Martínez salía a bailar con Nicolás Cabré, quien en ese momento era novio de Agustina Cherri -también compañeros en Son Amores-, y que esa situación les generaba cierta incomodidad a ambas debido a la exposición mediática. “Estaba en la cresta de la ola y no era fácil estar con el galancito del momento. Él salía a bailar con Nicolás Cabré y era un quilombo. Por ahí después salía algo en la prensa...”, comentó.

Además, hizo hincapié en algunas secuencias que le parecieron poco agradables. “Tal vez yo estaba comiendo con Mariano y le decían algo adelante mío. Quieras o no pasaron 15 años y eran otras épocas, y era otro el respeto de mujer a mujer”, explicó.

Finalmente, Marcela contó cómo es su actual relación con Martínez: “No hablo, pero tengo re buena onda. Nos encontramos porque él manda a los hijos al mismo colegio que van los míos”.

Pero eso no fue todo, descontracturada, la artista mencionó el reclamo que le hizo un exnovio sobre sus besos con Mariano Martínez en ficción, cuando todavía no eran pareja. “Recién cuando viste el beso con Mariano hiciste caras...”, le remarcó Adrián Pallares, a lo que ella explicó: “¿Sabés por qué? Porque tenía un novio en esa época. Todavía no estaba con Mariano, que me decía ‘date besos, pero no abras la boca’”.

Marcela Kloosterboer y su marido, Fernando Sieling Gentileza Grupo Mass

En ese marco, entre risas, completó: “Y Mariano, después, cuando nos pusimos de novios, me preguntaba ‘¿por qué me dabas esos besos?’ Y bueno... estaba censurada”.

Marcela Kloosterboer salió con Mariano Martínez y Gastón Gaudio

Cabe recordar que Kloosterboer está en pareja hace 16 años con el exjugador de rugby y empresario Fernando Sieling y son padres de Juana y Otto. En lo que respecta a su pasado amoroso, la exprotagonista de Las Estrellas (eltrece) solo tuvo dos novios famosos, Mariano Martínez y el extenista Gastón Gaudio. “Tuve más novios desconocidos que famosos”, comentó durante 2022 en diálogo con LA NACION.