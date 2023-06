Marcela Tinayre apuntó contra Fernando Dente y él tuvo una inesperada reacción

escuchar

El lunes por la noche, Marcela Tinayre le dio la bienvenida a la audiencia de Polémica en el bar (América) con su calidez de siempre. Sin embargo, en la introducción no dudó en dedicarle una picante indirecta a Fernando Dente, quien conduce Noche al Dente en el mismo canal y es el responsable de realizar el pase entre ambos ciclos nocturnos. Un día más tarde, el flamante conductor también se tomó unos minutos para referirse a la hija de Mirtha Legrand y su mensaje tomó a todos por sorpresa.

La indirecta de Marcela Tinayre a Fer Dente

Aunque las múltiples plataformas de streaming, las redes sociales y los sitios webs que facilitan cualquier tipo de contenido audiovisual le dieron una gran ventaja a la audiencia al momento de consumir series y películas on demand, también le plantearon un complejo desafío a los canales de aire que cada vez compiten con ferocidad por mantener el rating. En este contexto, la pantalla chica nacional registra cada vez más formatos novedosos, nuevas fórmulas y regresos de clásicos, todo con el fin de atraer al público que en el antaño consumió con tanta fidelidad el contenido que tenían para ofrecer.

En medio de esta constante lucha, desde América dieron inicio al 2023 con una extensa lista de cambios, nuevos programas y debuts de conductores con el fin de pisar más fuerte dentro de los contadores de rating. Entre dichas modificaciones se destacaron la incorporación de Marcelo Tinelli como director artístico -quien a su vez estará al frente de la nueva edición del Bailando-, la vuelta de Pamela David con Desayuno Americano, el debut de Fer Dente como conductor en Noche al Dente y, finalmente, el regreso de Polémica en el bar, que hizo historia de la mano de Marcela Tinayre, quien se consagró como la primera conductora mujer del ciclo en seis décadas.

Fernando Dente debutó como conductor al frente de Noche al Dente (América) instagram @ferdente

No obstante, se habría desatado una interna en los pasillos del canal que involucra a dos de las nuevas figuras: Tinayre y Dente. Así lo demostró la exconductora de Las Rubias (Net Tv) en la noche del lunes cuando, apenas iniciado el programa, le dedicó un breve pero picante mensaje al conductor encargado de hacer el pase de aire. La diva, quien estaba recién llegada de un viaje, expresó: “Me cambié en al auto. Vengo de Rosario. Gracias Dente, me diste 15 minutos más, porque venía tarde”.

Antes de dar comienzo al programa y tras saludar a Sergio “Chiquito” Romero, quien estaba detrás de cámara para acompañar a su esposa y panelista, Eliana Guercio, la conductora disparó una vez más: “Yo ya pensé ‘hoy es el Día del Arquero’, y Dente me iba a entregar el Día del Arquero”. Esta no es la primera vez qe Tinayre reclama la tardanza del presentador del talk show nocturno ya que, días atrás, al dar inicio a Polémica... dijo: “Mi reloj me dice que estamos algo tarde, ¿no?”.

La respuesta de Fer Dente a Marcela Tinayre

Lejos de responder con acidez o ironía, en la edición del martes de Noche al Dente el actor de comedia musical anunció que su colega será una de las invitadas especiales de la próxima semana y hasta le dedicó la canción de introducción.

Mientras se paraba sobre el escenario que hay en el estudio y agarraba el micrófono, Dente aclaró: “Yo acá en son de paz y amor. La semana que viene va a venir la reina de Marcela Tinayre y le quiero dedicar una canción de amor. Para que la gente entienda que en este canal nos amamos, todos nos llevamos bien, todos somos divinos. Con la mejor de las ondas”. Dicho eso, entonó “Algo Contigo” de Chico Novarro.

