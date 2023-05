Revelan parte de la lista del Bailando 2023: desde la segunda confirmación de Cami Homs a la figura que “no cede”

escuchar

Aunque durante muchos años se caracterizó por su perfil bajo y por su tendencia a mantenerse lo más alejada posible de las cámaras, desde su escandalosa separación de Rodrigo De Paul, Camila Homs se convirtió en una de las figuras más presentes de los medios. Y es que, a pesar de que el final de su relación con el futbolista desató un acalorado conflicto tanto mediático como legal, al mismo tiempo le abrió las puertas a muchas oportunidades. Entre ellas, se destacó la convocatoria al Bailando (América) que, tras rechazarla en una primera instancia, finalmente terminó por aceptar. Desde LAM (América), además de confirmar su presencia, explicaron por qué cambió de opinión.

Por qué Cami Homs aceptó estar en el Bailando luego de rechazar la primera invitación

En el 2022, Marcelo Tinelli se animó a probar un formato distinto y, luego de cerrar un ciclo con el final del clásico concurso de talentos que lo llevó a liderar el prime time durante varios años, se paró al frente de Canta Conmigo Ahora (eltrece). Sin embargo, terminada una primera temporada en la que el rating no estuvo de su lado, decidió dar un paso al costado.

Después de un breve descanso alejado de la pantalla chica y en medio de una oleada de versiones cruzadas sobre si volvería o no a los estudios de televisión, el 2023 llegó de la mano de un clásico con gusto a novedoso: Marcelo Tinelli se despidió de eltrece para sumarse a América y anunció su regreso a la TV con una nueva edición del Bailando.

Marcelo Tinelli volverá a conducir el Bailando (Foto:Archivo)

De cara al estreno -se espera para el mes de julio-, la atención del público se centró en quiénes serán los famosos que pondrán a prueba sus habilidades de baile ante la atenta mirada del jurado, el cual estará compuesto por Ángel de Brito, Marcelo Polino, Carolina “Pampita” Ardohain y Moria Casán.

Entre los primeros nombres que resonaron con fuerza estuvo el de Cami Homs quien, poco después de que se hablara de su participación como un hecho, contó que había rechazado la propuesta. “Me reuní, pero por ahora decidí que no voy a estar en el Bailando. Sentí que era mucha carga horaria, mucha carga corporal y mental. En este momento, no estoy preparada para eso”, explicó en diálogo con LAM.

Y aclaró: “No le cierro las puertas. Para un futuro no lo descarto, pero hoy en día siento que no. A lo mejor me arrepiento porque sé que es una experiencia increíble”.

Cami Homs fue una de las confirmadas para el Bailando 2023 (Fuente: Instagram/@Camihoms)

Mucha fue la sorpresa del público cuando, el miércoles por la noche, desde el magazine conducido por Ángel de Brito dieron 12 de los nombres confirmados, lista encabezada por la modelo. Y es que, según explicaron, logró llegar a un acuerdo con la producción para trabajar menos horas.

En cuanto al resto de los famosos, el periodista de espectáculos no solo reafirmó los nombres que habían trascendido a lo largo de los últimos meses, sino que también sumó ciertas novedades.

La lista oficial que compartieron en LAM está compuesta -además de Camila Homs- por la modelo revelación Anabel Sánchez, la actriz y bailarina Juli Castro -hija de Momi Giardina-, los ex Gran Hermano Walter “Alfa” Santiago, Coti Romero, Tomás Holder y Alexis “Conejo” Quiroga, la cantante Candelaria Tinelli, el músico “El Tirri”, la bailarina Lourdes Sánchez, la cantante Coki Ramírez y el estilista de las estrellas Kennys Palacios. Para terminar, revelaron que Marixa Balli todavía se encuentra en tratativas, pero que es una de las convocadas más buscadas por Marcelo Tinelli.

