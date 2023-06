Fer Dente: las comparaciones con Los Mammones, su futuro en América, la entrevista que más disfrutó y su “adoración” por Marcelo Tinelli

escuchar

En Noche al Dente, Fernando Dente se probó como conductor y sorprendió al público con su simpatía y su soltura para encarar las entrevistas y los cuadros musicales que engalanan el programa noche a noche. “La verdad es que nunca me imaginé que iba a tener un programa de televisión en el prime time en América. Y mirá que soy un soñador... Me sorprende pasarla tan bien y voy a ser muy sincero: creo que es el proyecto que encaré con más inconsciencia, en cuanto a tomar dimensión, no de trabajo, porque la verdad es que trabajamos un montón. Lo estoy disfrutando muchísimo”, contó el conductor.

Además del ciclo de América, Dente está encarando otro gran desafío: el estreno de la obra Heathers, el musical, que se estrena el 1 de julio, y en la que debuta como director. “Estoy ocupadísimo, ensayando todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 17. Cuando uno es director, los ensayos son el momento que más te demanda, porque todo depende vos. Y después, me voy corriendo a la productora a armar el programa del día y me quedo a hacerlo en vivo. De 9 a 12 de la noche estoy como en continuado, pero estoy muy feliz, porque es un momento hermoso, porque son dos cosas que me gustan y que me desafían mucho”, le contó el actor y conductor a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

A su vez, explicó que todavía no está definido en qué horario se emitirá Noche al Dente una vez que Bailando 2023 haga su desembarco en la pantalla de América. “ Todavía no está tan claro, pero en principio la idea es que vayamos después. Hay que ver cuántos días va Marcelo Tinelli, si los cinco días o cuatro. Lo que sí sé es que están todos felices con el programa, así que vamos a ver. Para mí es maravilloso que venga Marcelo al canal. Lo adoro y soy muy amigo de sus hijas, sobre todo de Micaela. Él fue realmente generoso conmigo y, aparte, somos compañeros de gimnasio, porque entrenamos todos los días juntos”, reveló.

El formato, el estilo de conducción y el horario en el que se emite el ciclo de América hizo que muchos lo compararan con Los Mammones, el envío que tuvo al frente a Jey Mammon antes de su desembarco a Telefe. De hecho, trascendió que el cuestionado conductor estaba enojado con Dente porque consideraba que las propuestas son muy similares. “ El late show es un formato con ciertas características, y creo que con el correr del tiempo nuestro programa está encontrando su propia identidad y eso está buenísimo. Tenemos una producción increíble ”, se sinceró Dente.

Con respecto a cuál fue hasta ahora su programa favorito, no pudo decidir: “El programa del jueves, en el que estuvo invitada Karina Mazzocco, en el que al final rompió en llanto, fue muy lindo. Y otro que me gustó muchísimo fue el que tuvo como invitada a Denise Dumas, que contó la historia de su familia. Ella es una persona tan hermosa y luminosa que fue hermoso para mí. El martes tuvimos a Imanol Arias; fue algo histórico para mí, porque es alguien que se considera jubilado de lo público, no hace notas. ¡Es una leyenda!”.

Al final de la charla, la conductora le preguntó su opinión sobre las recientes denuncias de abuso sexual contra famosos. “No sé qué siento... En principio, como a todos, me causó sorpresa la situación. Las denuncias son algo nuevo a lo que no estamos acostumbrados. Son temas muy delicados para opinar y considero que no me senté a analizarlo lo suficiente como para brindar una opinión pública al respecto. Me parece que como todo tema que forma parte de un marco legal, tiene que seguir su curso allí”, expresó Dente.

Y agregó: “ Creo que estamos viviendo un momento en el que hay cambios de paradigmas y me parece que está bien que surjan estas cosas para invitarnos a pensar. Después, que la Justicia defina si es verdad o no. Y si no es verdad, es un garrón para la otra persona, y si lo es, que sea lo que tenga que ser. Yo siempre pienso qué puedo hacer yo desde mi lugar en la sociedad, y en este caso digo: ‘Bueno, hay que repensar. Hay que entender’. Es un tema muy complejo: estamos hablando de pedofilia, de trata de personas... Es un horror. Es muy difícil opinar públicamente. Está mal, pero está interviniendo la Justicia y todavía no se puede hacer una apreciación certera porque está todo en proceso. Con el diario del lunes ya hablaremos en otros términos”.

