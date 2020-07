"Los médicos han perdido el sentido de las proporciones. Personalmente no estoy dispuesto a aceptar recomendaciones ridículas respecto de la vida privada de las personas", criticó Marcelo Longobardi Fuente: Archivo

Marcelo Longobardi comentó en términos muy críticos las declaraciones del ministro de salud bonaerense, Daniel Gollán, y del asesor presidencial, el infectólogo Pedro Cahn, acerca de las restricciones para evitar los contagios de coronavirus.

"Sacando San Isidro y Vicente López, en ningún lugar de la provincia de Buenos Aires se han autorizado actividades recreativas, lo cual constituye una verdadera barbaridad y a esta altura del partido es un soberano disparate", consideró el conductor de Cada mañana (Radio Mitre).

En este contexto, cuestionó los dichos del ministro de Salud de Axel Kicillof, según las cuales los alcanza pelotas en el tenis tienen un papel trascendental en la transmisión del coronavirus. "No me digan que no hay contacto físico porque están manoseando la misma pelota", había dicho Gollán.

"Sería bueno preguntarle, ¿respirar constituye algún peligro o nos sugiere que nos metamos en la heladera, o que nos pongamos una bolsa en la cabeza o que nos suicidemos en masa?", ironizó Longobardi. "Hay cosas que ofenden la inteligencia de los argentinos y afectan cierto nivel de libertad. Anoche el doctor Pedro Cahn planteaba el peligro inminente de las fiestas electrónicas. No sé dónde vive el doctor Cahn, que yo sepa nadie hace fiestas electrónicas".

"Ya no saben qué inventar. También vi un reportaje que le hacían al doctor [Omar] Sued, que también planteaba el problema del tenis, se ve que ahora los runners son un peligro aburrido, y el nuevo peligro lo representan los tenistas", comparó.

"Me parece que los médicos han perdido el sentido de las proporciones. Personalmente no estoy dispuesto a aceptar recomendaciones ridículas respecto de la vida privada de las personas. El doctor Sued probablemente sea un especialista en infectología. El doctor Cahn ha tenido un papel destacado en la Argentina en la lucha contra el HIV, y así todos son unos capos espectaculares, pero pavadas no, estos señores no tienen ningún derecho a establecer si una persona puede o no jugar al tenis, por ejemplo. Déjense de joder. ¿Ok?", dijo.

"Y esta especulación respecto a la posibilidad de que la pelotita de tenis a través del sudor transmita el virus. Si ustedes no pueden explicar todavía cómo ocurrió todo esto, ¿van a explicar en qué lugar de las pelotas se aloja el virus? Háganme el favor", se enfureció todavía más.

"Esta gente no resiste siete preguntas seguidas respecto de la naturaleza de la pandemia y van a explicarnos en qué lugar de la pelota de tenis se puede alojar un contagio viral. Yo no juego al tenis ni me interesa pero me preocupa cuando las cosas se salen de órbita y se desconectan del mínimo sentido de las proporciones", analizó.

"No entiendo como la gente tolera esos comentarios. Lo de Pedro Cahn con el tema de las fiestas electrónicas era una agresión a la inteligencia de los argentinos. Que yo sepa no hay nadie que se le ocurra hacer una fiesta y mucho menos ir", finalizó.