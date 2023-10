escuchar

Después de varias peleas que protagonizaron, Marcelo Tinelli y Marixa Balli pudieron limar asperezas y aclarar los tantos durante la emisión de LAM de este miércoles. En paralelo, el conductor del Bailando también reveló cuál es su situación con Milett Figueroa, con quien la relacionan desde hace un tiempo, y se refirió al casamiento de su hija Candelaria con el músico Coti Sorokin.

Todo comenzó cuando la panelista se enojó con Tinelli tras la imitación que realizó Fátima Flórez en el Bailando, en la que, según ella, “se sintió utilizada”. Días más tarde, en el estudio de América, Marixa también habló sobre el supuesto encuentro que tuvo Marcelo con Millet en Punta del Este. Cuando sus compañeras le consultaron si volvería a tener un affaire con él, ella contestó tajante: “No confío en él, es un mujeriego”.

Mientras la expareja de Guillermina Valdes comentaba varias de sus ideas para el ciclo que conduce, De Brito lo interrumpió y le preguntó: “¿Cómo estás con Marixa? Porque siempre la chicanéas y siempre se ofende”, a lo que él le contestó: “Le pido disculpas si se enoja, yo hago chistes todo el tiempo y me encanta hacerlos. Yo la quiero y la respeto mucho. Me parece que es una mina muy querida por la gente y eso me gusta”.

Después de la respuesta, el periodista redobló la apuesta: “Marixa no miente”. “Obvio que no miente y si le tengo que pedir disculpas si se llegó a sentir mal, le pido disculpas porque yo la quiero mucho. Sinceramente, es una persona que ha sido parte de los primeros momentos míos dentro de la televisión”, expresó.

En ese sentido, De Brito le dio el pie a Balli para que tenga su derecho a réplica y explicó cuál fue el verdadero origen del conflicto. “Yo te digo para que quede claro, donde me quedé medio mal, fue el día que le preguntaste a Federico Hoppe si alguna vez nos había visto juntos y ahí me sentí dolida porque quedó como que no nos conocíamos”.

Después de recibir el pedido de disculpas de Tinelli, con quien tuvo un fugaz romance a principios de los años 2000, Balli remarcó que “estaba todo bien” y siguieron su conversación en vivo como dos grandes amigos.

Milett Figueroa fue relacionada varias veces a Marcelo Tinelli (Foto: Captura de video)

Al indagar sobre su círculo íntimo y si sus hijas son celosas, Marcelo aseguró que “no tiene una novia para presentar”. Acto seguido, el jurado del reality lanzó: “¿A Milett te la llevaste a Punta del Este?”. “Milett nunca fue a Punta del Este”, aclaró.

Cande Tinelli y Coti Sorokin se casarán en marzo de 2024

Antes de finalizar la entrevista, las panelistas quisieron indagar sobre el casamiento de su hija Cande junto al cantante Coti Sorokin, quienes darán el sí en marzo de 2024. Según comentó el padre de ‘Lelé', primero se van a casar por civil en Capital Federal y luego harán la fiesta en Punta del Este.

“Lo que me gustaría es que la fiesta sea en serio porque para mí es un momento muy emotivo. Cuando Cande me dice el otro día ‘me gustaría que el cura trucho sea El Tirri´, yo le dije ´no, no’. Si yo voy a estar ahí y viendo a mi hija casándose, a mí se me va a caer un lagrimón y quiero que sea una ceremonia que me emocione, no solo a mí, sino a todos”, completó.