escuchar

Noelia Marzol volvió a la pista del Bailando 2023 (América) como invitada especial para el ritmo de la salsa de a tres al acompañar a la pareja de Guido Záffora y Julia Pérez. En su regreso estuvo bien acompañada con la presencia de sus dos hijos: Donatello y Alfonsina. Antes de la performance, el niño dejó en claro que sigue los pasos de su mamá y enterneció a todos al mostrar su imitación del clásico baile de Michael Jackson.

Lookeado con un traje negro y un sombrero, Donatello Arias, de tres años, se llevó todas las miradas en la pista cuando, mientras su mamá charlaba con Marcelo Tinelli, se presentó frente a cámara. Apenas comenzó a sonar “Thriller” de Michael Jackson, no lo dudó y comenzó a bailar la famosa coreografía.

El pequeño imitó los clásicos pasos que realizaba el rey del pop y cautivó al público. “Lo amo. Te felicito”, fueron las palabras del conductor hacia la orgullosa madre que no sacaba la vista del niño. “No hace nada y para mí es todo”, indicó ella entre risas.

Al parecer, Donatello sigue los pasos de su madre en la pista, ya que la bailarina brilló en su presentación y junto a su equipo obtuvieron 20 puntos por parte del jurado.

La maternidad de Noelia Marzol y la revelación de Marcelo Tinelli

En mayo del 2021, Noelia Marzol se convirtió en madre por primera vez con el nacimiento de Donatello, fruto de su relación con el jugador de fútbol Ramiro Arias. Un año y medio más tarde le dieron la bienvenida a Alfonsina. Felices por la familia que conformaron, según la propia bailarina, aún “no cerraron la fábrica”.

“Vamos rápido. Queremos uno más, pero todavía no me animo, estoy dudosa”, reveló en diálogo con Marcelo Tinelli. A sabiendas de que el conductor tiene cinco hijos, le pidió un consejo.

“Yo podría tener 100 más. A mí los hijos me encantan, me dan más vida, me quedaría sentadito con ellos. Los miro y ya quiero tener más”, reveló Tinelli y dejó en claro que él “nunca cerraría la fábrica”. Cabe recordar que es padre de Micaela (35), Candelaria (33), Francisco (25), Juana (21) y Lorenzo (9).

Al escucharlo, muchos rápidamente relacionaron este deseo con Milett Figueroa, la participante del reality con quien habría comenzado un romance.

Marcelo Tinelli y Milett FIgueroa Captura

Hasta el momento, si bien prefieren no ponerle título a su relación, su vínculo quedó blanqueado cuando él la sorprendió con un beso en la boca frente a las cámaras del Bailando. Además, la invitó al cumpleaños de su hija Candelaria.