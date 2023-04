Marcos volvió a Salta tras ganar Gran Hermano y en el aeropuerto recibió una noticia inesperada

escuchar

El 27 de marzo Marcos Ginocchio se consagró ganador de Gran Hermano (Telefe). Desde entonces día vive una realidad atravesada por la fama y el reconocimiento de la gente. A nueve días de su consagración, regresó a su Salta natal y antes de embarcar el avión se reencontró con la perrita Mora, su mascota del reality y no pudo contener las lágrimas.

Este martes, el campeón de Gran Hermano emprendió su vuelta a Salta, donde los fans lo esperan para recorrer su suelo con el gran título que le otorgó el público con su voto. Pero un emocionante momento se vivió antes de que el joven de 22 años se subiera al avión: se encontró con Mora, la mascota de la casa que adoptó. La cachorra ingresó al programa junto a su hermano, Caramelo, y rápidamente se ganó los corazones de los participantes. De inmediato el salteño se postuló para cuidar al animal y fue así que ambos abandonaron la casa juntos.

(Captura video)

Tras la salida, Mora fue trasladada hacia un refugio hasta que el participante pudiera realizar los trámites de adopción, es por ello que se mantuvieron distanciados. Pero este martes el reencuentro se dio en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, de Capital Federal, mientras el joven estaba a punto de embarcar hacia Salta. A puro llanto, abrazó a su mascota tras nueve días de no verla y el momento quedó captado por las cámaras de A la Barbarosaa (Telefe), que acompañaron al exparticipante a la terminal aérea.

(Captura video)

Luego de varios minutos de abrazos y besos, Marcos se recompuso y expresó su felicidad: “Superlindo, es una supercompañera que encontré en la casa y me dio mucha contención. La extrañé muchísimo. Es hermoso saber que me la llevo a mi casa y va a estar conmigo”. Por el momento, ambos se instalarán en Salta, pero el futuro del joven aún es incierto, debido a que no tomó decisión sobre su futuro laboral.

