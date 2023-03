Gran Hermano: Marcos habló del peor momento de su vida y conmovió a Georgina Barbarossa

escuchar

Marcos Ginocchio fue el elegido de la gente. El joven salteño de 22 años se consagró como el ganador de Gran Hermano (Telefe), al ser quien conquistó al público con su personalidad tranquila, empática y compañera. Con silencios significativos, logró mostrarse tal cual es y tras su triunfo su vida es foco de atención para muchos. Ahora, en diálogo con Georgina Barbarossa, reveló el momento que marcó un antes y después en su vida, y sorprendió a la conductora.

“Me sentía muy mal. Me sentía en un pozo que no podía salir. No me encontraba a mi mismo, lo que me hizo salir fue lo que tuve con Dios, le pedí que me ayude y desde ahí todo cambió. Me guio en el sendero para salir”, contó el campeón de Gran Hermano en A la Barbarossa (Telefe) sobre el duro momento que atravesó a sus 15 años, en el que los problemas de salud y la separación de sus padres generaron un gran malestar en él.

Marcos habló de su acercamiento a Dios (Captura video)

Atenta al relato, la conductora indagó: “¿Tu fe te hizo salir de la depresión?”. Sin dudarlo, Marcos indicó que así lo sintió, ya que le pidió a Dios que lo ayudara ya que cada paso que daba lo hacía caer, “sentía que no podía estar peor”. Es por ello que una noche, ahogado en la desesperación, le habló directo a Dios, al señalarle que “ya no daba más” y que sin su ayuda no iba a poder continuar. Desde ese momento, su vida comenzó a cambiar al tener una nueva realidad y con acciones que lo llevaron a estar bien, con “pasos para arriba”.

Desde entonces, siente la presencia de Dios en él como un fiel acompañamiento. Asimismo, destacó que nunca analizó en la posibilidad de inclinarse a una vocación religiosa. “Con las cosas que él me ayudó, quiso que mi camino sea así”, aseguró el joven. El ayudar al otro es una de las cualidades que demostró dentro de la casa, por lo que se trató de una lección que el mismo atravesó, esa “ayuda” que necesitó llegó en manos de la fe.

