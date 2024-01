escuchar

David Schwimmer saltó a la fama gracias a su papel de Ross en la reconocida serie estadounidense de los 90, Friends. Sin embargo, durante su tiempo de rodaje, poco se conoció del protagonista, hasta el final de la séptima temporada, cuando no solo se alejó de la pantalla chica, sino que también inició una nueva vida como esposo de la artista inglesa Zoe Buckman y papá de Cloe.

En la serie se convirtió en padre desde la primera temporada, cuando su ex, Carol, dio a luz a Ben, un pequeño a quien acompañó a lo largo de su crecimiento, mientras él lidiaba con su compleja relación con Rachel. Sin embargo, lejos de los sets de filmación y de la fama, David conoció a Zoe en un club de noche en 2006 y allí nació un profundo amor.

David y Zoe se conocieron en 2006 y en 2010 contrajeron matrimonio (Fuente: Instagram/@zoebuckman)

Esta pareja consumó su vínculo en 2010, año en que se casaron con una boda secreta, a la cual solo muy pocas personas de su entorno accedieron. El 8 de mayo de 2011 nació su primera hija, Cloe, y la última, ya que en 2017 ambos decidieron ponerle un fin a la relación.

Tras 11 años juntos, firmaron el divorcio y cada uno siguió su camino. Sin embargo, nunca dejaron de llevarse bien, en especial por la pequeña en común, a quien educan con los mismos valores que les impartieron a ellos desde chicos.

¿Quién es Zoe Buckman y por qué es tan importante en el mundo del arte?

Zoe es sobrina del autor inglés Peter Buckman, que si bien no aportó a su desarrollo como artista plástica, su apellido le dio relevancia en los Estados Unidos. Allí supo construir una marca propia por la que se hizo muy conocida. En la actualidad vive y trabaja en Brooklyn, Nueva York.

Así es Zoe Buckman, artista londinense (Fuente: Instagram/@zoebuckman)

Según detalla el sitio web que lleva su nombre, se la considera una artista “multidisciplinaria que trabaja en escultura, instalación y fotografía, explorando temas de feminismo, mortalidad e igualdad”. Además, asegura que estudió en el Centro Internacional de Fotografía (ICP) y que recibió el premio Art Change Maker 2019 en el New Jersey Visual Arts Center y el premio The Art and Social Impact Award 2020 en Baxter St NYC.

Zoe trabaja en escultura, instalación y fotografía. Sus exposiciones se encuentran en los Estados Unidos e Inglaterra (Fuente: Instagram/@zoebuckman)

Las exposiciones artísticas de Zoe están expuestas en diferentes galerías de los Estados Unidos e Inglaterra, como el Museo de Arte de Baltimore, la National Portrait Gallery de Londres y en el Chrysler Museum de Virginia.

Así está hoy la hija de Zoe y David

Tanto David como Zoe eligieron mantener en reserva la vida de Cloe, ya que en su comunidad es una de las “niñas estrella”. Es de un carácter muy dado, atrevida y con 15 años, tiene definida muy bien su personalidad. En las redes sociales, sus padres evitan llenar de fotos los perfiles; sin embargo, en ocasiones especiales han hecho eco de su vínculo con la pequeña.

Así es Cloe, hija de David Schwimmer y Zoe Buckman (Fuente: Instagram/@Buckman)

En la cuenta de Instagram de Buckman es posible encontrar algunos recuerdos de ellas juntas, o más bien con toda la familia. En 2020, sus padres la hicieron parte de la marcha Black Lives Matter, para que tenga conciencia social. Incluso, en la escuela recibió bullying, por lo que Schwimmer la incentivó a enfrentar ese tipo de acoso mediante el diálogo.

Con el paso de los años se adaptó a que su padre sea una imagen pública y además, siempre que puede, enseña su carisma ante la cámara, por lo que muchos especulan que seguirá los pasos de David.