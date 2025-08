María Becerra en River: cuándo es la preventa y cómo sacar las entradas para el show

María Becerra anunció que dará un show en el estadio de River Plate el próximo 12 de diciembre. Se trata de la tercera vez que la cantante oriunda de Quilmes se presentará en el Monumental, puesto que tuvo dos recitales en marzo de 2024. En ese entonces, hizo historia al ser la primera mujer solista argentina en pisar ese escenario. Es por eso que muchos de sus fanáticos se preguntan cómo comprar las entradas y cuándo es la preventa.

La artista lo contó a través de las redes sociales, con un video en que se la ve cantando desde el techo de un edificio con un vestido y un tapado rojo. Allí interpretó Infinito como el mar, su último single. Detrás de ella se puede ver un grupo de drones con luces que anunciaban la nueva fecha en River y que se tratará de un “show 360°“. Significa que el escenario dispuesto en el medio del campo y tendrá una vista completa desde todas las tribunas del estadio, que cuenta con una capacidad para 85.000 personas. ”Primer show 360° en River y el más grande que haya vivido el Monumental“, escribió Becerra en otro posteo con el anuncio oficial.

El anuncio del show de María Becerra en River

Antes de esta noticia, la “Nena de Argentina” dio una entrevista a Martín Garabal que fue transmitida en vivo por su cuenta de Instagram. En ese contexto, reflexionó sobre su presente laboral: “En mi vida me hubiese imaginado lo que me pasa, es un contraste muy grande con la María de su casita”. A su vez, se refirió a los episodios en que tuvo problemas de salud por dos embarazos ectópicos y cómo la música la ayudó en esos momentos. “Estos meses fueron cambios abruptos y positivos. Me dieron una libertada en todo sentido que había perdido en la vorágine. Fue poner un parate y decidir que determinadas personas ya no formen parte de mi vida porque ya no me suman, al contrario, me restan”, señaló.

Y agregó: “El disco iba a ser otro. Lo teníamos completísimo, pero pasó lo de los embarazos. Y estuve tantas veces a punto de que la parca pase y me lleve... Lo tomo con humor, pero fue así. Y llegó un punto en el que estaba muy triste, y no estaba haciendo terapia porque no podía hablar, así que iba a estudio y me salían todas canciones tristes, de la muerte, de la oscuridad... Y en un momento me sentía muy vulnerable, no quise sacar esas canciones, no quería mostrarlas, sino que me queden como parte de una terapia”.

Cuándo es la preventa de entradas para el show de María Becerra en River

Las fechas para la compra de entradas de María Becerra en River Prensa

La preventa abrirá el lunes 11 de agosto a partir de las 13 y será exclusiva para clientes del banco BBVA, quienes también tendrán la posibilidad de comprar con seis cuotas sin interés.

En tanto, la venta general se habitará al día siguiente, el martes 12, a las 13. En esta instancia se aceptan otros medios de pagos, que incluyen tarjetas de crédito y débito nacionales e internacionales VISA, American Express, Master y Cabal.

Cómo comprar las entradas del show de María Becerra en River

Los pasos a seguir para comprar las entradas del show de María Becerra en River Diego Spivacow/AFV

La venta de los tickets se hará de forma online a través del sitio AllAccess. A continuación, cómo comprar las entradas para del recital de María Becerra en el Monumental:

Ingresar a AllAccess con usuario y contraseña para hacer el proceso de compra más rápido.

Buscar el evento de “María Becerra River 360”.

Seleccionar el tipo de entrada y cuántas de ellas se desean.

Indicar el método de pago. En la preventa, solo se permite la adquisición de tickets con para los clientes del BBVA.

Una vez terminada la compra, AllAccess enviará un mail con la confirmación de pago.

Aún no se dieron a conocer los precios de los tickets del show de la Nena de Argentina. De todos modos, sus valores pueden ser mayores al que se publiquen porque se le debe sumar el sobrecargo por el servicio de la ticketera.

Vale recordar que quienes adquieran sus entradas, luego deberán hacer una verificación de compra. Este procedimiento consiste comprobar que la identidad del titular de la tarjeta para confirmar los tickets.

Se trata de una validación por código que funciona desde la salida a la venta hasta cinco días antes del evento. Habrá un plazo de 10 días desde realizada la compra para ingresar el código de 6 dígitos que se podrá ver en el consumo de la tarjeta con que se hizo la compra. El mismo puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. Completado este trámite, se podrá avanzar con el canje de la compra. De no ser verificada, la compra será dada de baja.