María Becerra vuelve a River: el espectacular anuncio y cuándo salen las entradas a la venta

María Becerra vuelve a salir a la cancha. Y esto no es metafórico. Después de poner en pausa su gira de conciertos, el lanzamiento de nuevas canciones y todo lo que conlleva la trayectoria de una artista pop de su calibre, la cantante oriunda de Quilmes le anuncia al mundo que está lista para volver a pisar el estadio de River Plate.

Con un espectáculo de drones, un mini show en vivo de tres canciones y un encuentro con los medios, “La Nena de Argentina” le anunció al mundo que se presentará en el estadio de River Plate el 12 de diciembre. De este modo, volverá a pisar el Monumental tras los dos recitales que brindó allí en marzo de 2024. Eso sí, la experiencia promete ser bien distinta: el show de diciembre de este año (¿habrá más de uno?) será en formato 360°, con el escenario dispuesto en el medio del campo y vista completa desde todas las tribunas del estadio que puede albergar cerca de 80.000 espectadores, según el armado.

Además, anunció que las entradas para presenciar su recital en el estadio de River Plate estarán a la venta a partir del 11 de agosto a las 13 horas en preventa exclusiva para clientes BBVA, mientras que la venta general se habilitará el 12 de agosto a la misma hora a través de Allaccess.com.ar.

Antes del anuncio, Becerra brindó una entrevista a Martín Garabal que fue transmitida en vivo por su cuenta de Instagram. Allí, María se refirió a este buen momento laboral que esta atravesando, pero también a los episodios tristes que atravesó en los últimos años: “En mi vida me hubiese imaginado lo que me pasa, es un contraste muy grande con la María de su casita”, indicó primero.

Luego, se refirió a los cambios en su equipo de trabajo. “Estos meses fueron cambios abruptos y positivos. Me dieron una libertada en todo sentido que había perdido en la vorágine. Fue poner un parate y decidir que determinadas personas ya no formen parte de mi vida porque ya no me suman, al contrario, me restan”, expresó.

Esos cambios tuvieron un correlato en su música. “El disco iba a ser otro. Lo temíamos completísimo, pero pasó lo de los embarazos. Y estuve tantas veces a punto de que la parca pase y me lleve... Lo tomo con humor, pero fue así. Y llegó un punto en el que estaba muy triste, y no estaba haciendo terapia porque no podía hablar, así que iba a estudio y me salían todas canciones tristes, de la muerte, de la oscuridad... Y en un momento me sentía muy vulnerable, no quise sacar esas canciones, no quería mostrarlas, sino que me queden como parte de una terapia”.

En abril, María Becerra debió ser internada de urgencia tras sufrir una hemorragia interna. La cantante y compositora estaba atravesando su segundo embarazo ectópico. Tras la internación, continuó con la recuperación en su casa y se tomó el tiempo necesario para sanar física, psíquica y espiritualmente. “Estoy muy contenta porque estoy rehabilitándome vocalmente después de todo lo que me pasó. Mi cuerpo tuvo un golpe muy duro. Mis cuerdas vocales, mi laringe, mis pulmones, todo también”, comentó Becerra un mes atrás en sus redes.

Su vuelta a los escenarios, aunque hasta aquí efímera, fue muy significativa. Se produjo junto a Paulo Londra, con quien grabó la canción y el videoclip “Ramen para dos” y que marcó el inicio de su nueva etapa discográfica. Becerra se sumó como invitada al show que el músico cordobés dio en el Movistar Arena a comienzos de junio.

Paulo Londra y María Becerra, en el Movistar Arena @IrishSuarez

En esta nueva etapa musical y visual iniciada con “Ramen para dos”, María Becerra es Shanina, una mujer que confiesa que “todo está bien” hasta que se enamora. Con estética japonesa, tiene algo de Harley Quinn, pero también pizcas de aquel personaje que interpretó Juliette Lewis en Asesinos por naturaleza: una asesina serial dispuesta a morir de amor... y también a matar por él.

María Becerra como Shanina, la protagonista de sus últimos videos Prensa

La cantante, que forma parte del elenco de Desde el barro, el spin off de El marginal, En el barro, la serie que dirige Sebastián Ortega, se tomó en serio la actuación y le sacó provecho: Shanina es solo uno de los personajes de los que se valió para componer e interpretar temas que a ella le costaba cantar.

“Esto de los personajes surgió en un afán de encontrar un escudo, porque lo que yo tenía para decir era todo muy triste, así que cree estos alter ego. El primer fue Shanina. Las canciones así comenzaron a fluir. Eso me permitió contar otras historias. Shanina es arrolladora, parece tierna, pero es medio psicótica. A Jo-jo le gusta mucho la fiesta, el alcohol, es un alma libre, pero en el fondo está vacía. Gracias a que pude usar estos alter ego de escudo y atravesando los procesos, pude ir al estudio como María, y escribí sobre la historia de amor que tengo con mi novio”, indicó.

El segundo capítulo salió esta semana y lleva por título “Infinitos como el mar”. Una melodía pegadiza y de ensueño y otra historia de amor de final (in)feliz protagonizada por Shanina, uno de los nuevos alter egos de la cantante.

En el vivo de Instagram que hizo con sus seguidores, María Becerra se explayó también sobre la pérdida de capacidad pulmonar que sufrió y el trabajo que realizó los últimos meses para rehabilitar su voz. “Una intubación para un cantante es algo complicado. Estoy recuperando mi capacidad pulmonar, recuperando todo. Cuando te pasa algo así es cuando decís: ‘Volví a nacer’. Ahora entiendo a esa gente que tuvo una tragedia, un accidente, que estuvo a punto de morir. Te cambia la cabeza. Y más que nada, la conciencia que tomás”.

Luego de interpretar sus nuevos temas, la cantante pidió que mirara al cielo y allí, los drones formaron un estadio de fútbol, luego el nombre de la artista, y por último la fecha en la que se realizará el show en River Plate. La nueva cita con sus fanáticos ya está pautada y ahora solo es cuestión de esperar.